У місті Звечан у Косово відбулася зустріч етнічних сербів, які є працівниками установ Косова та членами політичного життя країни. Після неї стало відомо про вихід сербів з органів влади.

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Серби вимагають скасування рішення та особливого статусу

Етнічні серби вирішили залишити парламент, уряд, судові органи, поліцію, а також чотири муніципалітети на півночі Косова і Метохії. Крім того, група поліцейських Косова символічно зняла свою форму.

На зустрічі у Звечані оголосили, що це рішення буде чинним, поки Приштина не відмовиться від рішення про зміну автомобільних номерів та не надасть особливого статусу Півночі Косово, де більшість населення складають серби. Вони вимагають створення Асоціації сербських муніципалітетів.

Сербські ЗМІ заявили, що спецпризначенці поліції Косова Rosu нібито вирушили на Північ країни, зокрема до міста Митровиця. Однак підтвердження цьому немає.

Конфлікт Сербії і Косово

Новий конфлікт між Сербією та Косово почався ще наприкінці липня. Причиною того стало рішення Приштини про зміну сербських автомобільних номерів. Вже 31 липня на кордоні почали лунати постріли, а в провінціях Косово, які межують з Сербією, пролунали сирени.

Згодом Белград і Приштина домовилися. Косово відклало рішення щодо номерів до вересня. Потім погодилося відтермінувати до листопада. Сербія була готова піти на поступки владі Косово, але вимагала гарантій від ЄС

З 1 листопада у Косово таки почала діяти норма щодо автомобільних номерів, однак з певними пом'якшеннями. Наприклад, перші 3 тижні у Косово водіям, які не змінили номерні знаки з сербських на косовські будуть оголошувати догани чи попередження. Потім два місяці їх будуть штрафувати, а до 21 квітня діятимуть так звані пробні номери.

Однак того ж дня за наказом президента Сербії Александра Вучича, армію країни привели в стан бойової готовності. Та попри те Белград заявляє про готовність до діалогу, водночас стверджуючи, що армія готова виконати будь-який наказ.

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