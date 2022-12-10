Ескалація на півночі Косова: знову лунали сирени, люди зводять барикади та блокують дороги

На півночі Косова 10 грудня розпочалася чергова ескалація за участю сербів. Все через затримання ексспівробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантича.

Пантича затримали якраз 10 грудня, коли він повертався з Сербії до Косова разом зі своєю дружиною. Співробітники поліції частково визнаної держави відвезли його на поліцейську базу, що розташована на півночі Косова.

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Директор Управління Косово Петар Петкович відреагував на його затримання. Він заявив, що у цьому контексті мовиться про "жорстоку помсту і залякування". За цим нібито стоїть прем'єр Косова Альбін Курті. Петкович звинуватив Курті у переслідуванні сербських поліцейських, "яким він без жодних підстав і доказів намагається приписати дії, до яких вони не мають жодного відношення".

Серби почали зводити барикади

Як повідомляє Kosovo Online, після затримання Пантича серби Косово почали зводити барикади на півночі країни. Вони загородили вантажівками та різними автомобілями дороги. Так серби хочуть не дати вивезти Пантича до столиці частково визнаної держави – Приштини.

Також на вулиці північної частини населених пунктів Косово почали виходити серби. У деяких містах навіть лунали сирени.

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Нагадаємо, це вже не перша ескалація на півночі Косова 2022 року. Ще 31 липня в Косівсько-Митровицькому окрузі, який розташований на кордоні із Сербією, також були чутні сирени та стрілянина. Причиною цього стало нововведення, згідно з яким косовські серби з виданими Сербією номерними знаками на авто мають переоформити їх на знаки Косова.

А лише 8 грудня понад 200 спецпризначенців Косова на броньованих автомобілях зайшли на територію муніципалітету Північна Митровиця, де більшість населення становлять серби. Зазначають, що сили спеціального призначення Косова заблокували весь муніципалітет. Вони пояснюють присутність необхідністю забезпечити безпеку.