Уже 15: еще одна страна присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

В вопросе гарантий безопасности для Украины пополнение. Еще одна, пятнадцатая по счету страна, присоединилась к остальным союзникам нашего государства.

Речь идет о Северной Македонии. Об этом 15 августа рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Поддержка Украины растет

Глава государства выразил благодарность Северной Македонии за то, что она присоединилась к декларации G7 о поддержке гарантий безопасности для Украины. По его словам, уже 15 государств вызвались.

Благодарю премьер-министра Димитара Ковачевского за его личные усилия по укреплению партнерства между нашими странами,

– добавил президент.

Накануне присоединилась Греция

Заметим, что 12 августа Владимир Зеленский рассказал, что к декларациям о поддержке Украины присоединилась Греция. Напомним, что декларацию впервые представили на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки".

К гарантиям безопасности для Украины присоединились также Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания и Швеция.

Между тем, в НАТО озвучили довольно неоднозначное заявление. Оно касалось территориальной целостности Украины. На это в МИД резко отреагировали.

Предложили уступить территории

Начнем с того, что опальное заявление сделал глава канцелярии НАТО Стиан Йенссен. Он предположил, что Украина может стать членом Альянса взамен на территориальные уступки России.

Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила членство в НАТО. Я не говорю, что это должно быть так. Но это может быть возможным решением,

– сказал Йенссен.

Самое важное, что он повторил слова Йенса Столтенберга. Глава канцелярии НАТО подчеркнул, что Украина будет решать, когда и на каких условиях она будет вести переговоры с Россией.

Между тем спикер Министерства иностранных дел подчеркнул, что подобного рода разговоры "совершенно неприемлемы". Он добавил, что формирование подобных нарративов играет на руку России. Даже если их в НАТО озвучивают сознательно или безотчетно.