Президент Украины отметил, что этой страной стала Греция. В частности, эти гарантии должны помочь нашему государству обезопасить себя до вступления в НАТО.

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Греция стала новым гарантом безопасности для Украины

Глава государства отметил, что он благодарен Греции за присоединение к декларации о поддержке Украины. Эту декларацию впервые представили страны "Большой семерки" на саммите НАТО в Вильнюсе, состоявшемся в июле 2023 года.

Греция стала 14 страной, поддержавшей гарантии безопасности для Украины. Спасибо Премьер-министру Кириакосу Мицотакису за преданность украинско-греческому партнерству,

– подчеркнул Зеленский.

Он также заверил, что украинские власти работают вместе с гарантами над вопросом безопасности для нашего государства. Он отметил, что это важный вопрос, который поможет Украине на пути к НАТО.

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