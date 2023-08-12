Президент Украины отметил, что этой страной стала Греция. В частности, эти гарантии должны помочь нашему государству обезопасить себя до вступления в НАТО.
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Греция стала новым гарантом безопасности для Украины
Глава государства отметил, что он благодарен Греции за присоединение к декларации о поддержке Украины. Эту декларацию впервые представили страны "Большой семерки" на саммите НАТО в Вильнюсе, состоявшемся в июле 2023 года.
Греция стала 14 страной, поддержавшей гарантии безопасности для Украины. Спасибо Премьер-министру Кириакосу Мицотакису за преданность украинско-греческому партнерству,
– подчеркнул Зеленский.
Он также заверил, что украинские власти работают вместе с гарантами над вопросом безопасности для нашего государства. Он отметил, что это важный вопрос, который поможет Украине на пути к НАТО.
Гарантии безопасности для Украины: последние новости
- В Офисе Президента сообщили, что 11 августа Украина начала переговоры с Великобританией о предоставлении гарантий безопасности для нашего государства. В частности, две страны готовятся подписать двустороннее соглашение об обеспечении Украины в плане безопасности.
- До этого Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами. Они начались 3 августа, однако пока о деталях переговоров пока нет конкретики.
- Ранее Зеленский говорил, что гарантии безопасности поддержали уже 12 стран. Так, к декларации присоединились Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия, Швеция.
- Известно, что такие соглашения помогут реализовать израильскую модель безопасности. То есть страна остается вне НАТО, но получает полный доступ к соответствующим технологиям Альянса, информацию, разведывательные данные и финансирование.
- Первыми эти гарантии представили страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе. Там отметили, что у Украины есть с каждой страной в двустороннем порядке договариваться о гарантиях безопасности.