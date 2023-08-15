Уже 15: ще одна країна приєдналась до безпекових гарантій для України

У питанні безпекових гарантій для України поповнення. Ще одна, п'ятнадцята за рахунком країна, долучилася до решти союзників нашої держави.

Мовиться про Північну Македонію. Про це 15 серпня розповів президент України Володимир Зеленський.

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Підтримка України зростає

Глава держави висловив подяку Північній Македонії за те, що вона долучилася до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. За його словами, вже 15 держав зголосилися.

Дякую прем'єр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами,

– додав президент.

Напередодні долучилася Греція

Зауважимо, що 12 серпня Володимир Зеленський розповів, що до декларацій щодо підтримки України долучилася Греція. Нагадаємо, що декларацію вперше презентували на саміті НАТО у Вільнюсі країни "Великої сімки".

До гарантій безпеки для України долучилися також Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція.

Тим часом у НАТО озвучили досить неоднозначну заяву. Вона стосувалася територіальної цілісності України. На це в МЗС різко відреагували.

Запропонували поступитися територіями

Почнімо з того, що опальну заяву зробив глава канцелярії НАТО Стіан Єнссен. Він висловив припущення, що Україна може стати членом Альянсу в замін на територіальні поступки Росії.

Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території і отримала натомість членство в НАТО. Я не кажу, що це має бути так. Але це може бути можливим рішенням,

– сказав Єнссен.

Найважливіше те, що він повторив слова Єнса Столтенберга. Глава канцелярії НАТО підкреслив, що саме Україна вирішуватиме, коли та на яких умовах вона вестиме переговори з Росією.

Тим часом речник Міністерства закордонних справ наголосив, що подібного роду розмови "абсолютно неприйнятні". Він додав, що формування подібних наративів грає на руку Росії. Навіть якщо їх у НАТО озвучують свідомо або несвідомо.