Ігор Жовква, заступник голови ОП та дипломатичний радник президента, підтвердив, що участь Росії у "формулі миру" буде лише на кінцевому етапі. В ОП заявили, що з Росію, яка не була запрошена на обговорення "мирної формули" в Копенгаген і Джидду, наразі немає про що говорити, оскільки Кремль продовжує агресію проти України.

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У Зеленського розповіли, коли Росія буде за столом переговорів

При цьому Жовква наголосив, що жодній цивілізованій країні нема про що говорити з Росією. Радник Володимира Зеленського заявив, що країни, які були в Джидді, не входять у коло співбесідників Росії.

Зараз нема про що говорити з країною, яка продовжує бомбардування, не виводить свої війська, порушує абсолютно всі принципи міжнародного права, норми і принципи Женевських конвенцій, статут ООН тощо. Зараз нема про що говорити з цією країною жодній цивілізованій країні. У них є, очевидно, своє коло співбесідників. Але це точно не ті країни, які були присутні в Джидді,

– сказав Жовква.

За його словами, реалізація десятого пункту "формули" миру передбачає капітуляцію Росії. Жовква зазначив, що не важливо, який буде уряд у Росії, оскільки росіяни мають зафіксувати закінчення війни.

"Взагалі не цікаво, який там буде уряд, чи міністр закордонних справ, чи оборони. У них же все одно агресивна поведінка у всіх, від головної особи – до тих, які займають посади і кажуть про те, що вони на щось впливають. Яка різниця, хто буде від Росії за столом переговорів? Вони мають зафіксувати закінчення війни. А це означає – якийсь документ", – сказав він.

Радник Зеленського додав, що закінчення війни в розумінні Києва та його партнерів – це перемога України.

"Що таке перемога – визначає Україна для себе. От і все. Тому, хто там буде сидіти, – не знаю. Але хтось буде, напевно", – резюмував Жовква.

Що відомо про "формулу миру"