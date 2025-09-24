Тяжелая ситуация царит на фронте. Оккупанты продолжают наступательные действия в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Иногда ВСУ удается останавливать врага и возвращать утраченные позиции.

Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте. По данным аналитиков, и российские военные продвинулись на 3 направлениях, а ВСУ – на 4, передает 24 Канал.

Где Россия имела успехи на поле боя?

Оккупанты недавно продвинулись на севере Харьковской области. Геолоцированные кадры за 23 сентября свидетельствуют о том, что враг прошел вперед вдоль Южной железной дороги в северо-западной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова).

Также снимки за 23 сентября показывают, что россияне продвинулись в направлении Северска. Они населенный пункт Переездное (к югу от Северска).

Враг имел успех и в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Захватчики продвинулись на юг Плещеевки (на юго-восток от Константиновки). Другие геолоцированные кадры показывают, что русские зашли в центральную часть Нелиповки (также юго-восток от Константиновки).

Обратите внимание! Главный сержант украинской бригады, действующей в этом районе, сообщил, что Россия стягивает морскую пехоту и другие элитные войска в Константиновку для подготовки наступательных операций с целью окружения украинской фортификационной линии. Также он отметил, что россияне пытаются перерезать украинские логистические маршруты (GLOCs), обстреливая Константиновку артиллерией, дронами и управляемыми авиабомбами.

Где продвинулись ВСУ?

ВСУ имели успех на Харьковщине в районе Боровой. Снимки за 22 сентября показывают удары российских сил по украинским позициям к западу от Нововодяного (юго-восток от Боровой), что свидетельствует о недавнем возвращении ВСУ контроля над полями к западу от этого населенного пункта.

Геолоцированные кадры от 23 сентября показывают, чточто украинские силы продвинулись в южную часть Новоторецкого и Бойковки (оба населенных пункта – к юго-востоку от Доброполья)

Справка: Главный сержант украинской бригады на Константиновском направлении сообщил, что украинские войска отрезали российское обеспечение в выступлении под Добропольем.

Снимки за 22 сентября, подтверждают, что ВСУ продвинулись на север Новониколаевки (к северо-востоку от Новопавловки).

Украинские защитники продвинулись на Запорожье. Кадры за 22 сентября свидетельствуют, что они освободили территорию на юг от Степногорска – до Детской музыкальной школы Степногорска (запад Орехова).

Какова общая ситуация на фронте?