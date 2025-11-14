Одессу каждый час атакуют дронами не только ночью, но и днем: что за новая тактика россиян и как истощает ПВО

В первой половине ноября новой масштабной целью российских атак дронами стала Одесская область. С тех пор ежедневно Одесса и область – под нашествием российских "Шахедов" и "Гербер". Юг стал новой целью атак после того, как от непрерывных налетов сначала страдала Черниговская область, а затем – Днепропетровская.

В последние дни в области воздушные тревоги раздаются непрерывно. Почему это происходит 24 Каналу объяснил Анатолий Храпчинский – авиационный эксперт, заместитель гендиректора компании-производителя средств РЭБ. Эксперт объяснил в чем заключается новая тактика российских оккупантов и зачем они непрерывно запускают дроны по Одессе.

Почему россияне постоянно запускают по несколько дронов?

Днем 12 ноября дроны летели на Одессу каждые два часа, что делало невозможным нормальную жизнь города. Анатолий Храпчинский в комментарии 24 Канала отмечает, что "Шахеды" и "Герберы" теперь запускают не массово, а "поштучно" по две и по три каждые несколько часов.



Последствия атаки в Одесской области / Фото ГСЧС

Анатолий Храпчинский Авиационный эксперт, заместитель гендиректора компании-производителя средств РЭБ Причина на самом деле проста, противник пытается растянуть ресурс ПВО во времени, заставить бригады держать радары постоянно включенными, а расчеты на максимальном напряжении. Это создает "эффект чередования волн", то есть когда не одно ночное нашествие в течение 5 часов, а непрерывное давление более 18 часов.



Почему уже не только ночью? Потому что россияне поняли, что дневные окна, когда личный состав ПВО истощен после ночных атак, дают лучший шанс прорыва, а сложные курсы полета позволяют варьировать направления, добавьте сюда плохие метео условия и понимаем какую двойную нагрузку это дает.

Есть ли у "Шахедов" в Одесской области новые цели?

С осени Россия вернулась к атакам на украинскую энергетику. Теперь между массированными атаками – налеты "Шахедов" на отдельные регионы. Так враг атакует и энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Имеют ли атаки конкретные цели?

Россия продолжает бить по энергетике Причерноморья, но часть этих "парных" атак не имеет конкретных точек поражения, это скорее истощение, разведка реакции ПВО и создание нагрузки для радаров,

– объясняет Анатолий Храпчинский.



Зенитчики 22 отдельной механизированной бригады / Фото 22 ОМБр / Александр Рыхлицкий

Анатолий Храпчинский Авиационный эксперт, заместитель гендиректора компании-производителя средств РЭБ Одесса сейчас в фокусе не потому, что там вдруг появился "объект №1", а из-за геометрии маршрутов, после Черниговско-Сумского направления и вектора на Павлоград логика россиян проста снова "крутить" страну по кругу, чтобы размыть картину и не давать ПВО стабильной модели прогноза. Это не всегда про удар, это про темп и хаос, но который контролируют они.

Нужна ли Украине новая тактика защиты?

Каждая новая тактика россиян требует поиска новых решений противодействия. Это подтверждает Храпчинский, потому что характер атаки изменился.



Последствия атаки в Одесской области / Фото ГСЧС

Анатолий Храпчинский Авиационный эксперт, заместитель гендиректора компании-производителя средств РЭБ Массовые стаи это один сценарий, а растянутые во времени "капельные удары" – совсем другой. Здесь нужны новые отдельные протоколы, мобильные группы чередующиеся ротационно, алгоритмы для радаров которые позволяют работать короткими "вспышками", а не постоянно.



Отдельная система для обнаружения мелких групп в низком горизонтальном профиле, и самое главное это переход к автоматизации решений, когда оператору не надо вручную подтверждать каждую цель.

Россия тестирует нашу выносливость, а мы должны отвечать не выносливостью, а скоростью и автоматизацией, заключает эксперт.