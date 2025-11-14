Одесу щогодинно атакують дронами не лише вночі, а й удень: що собою являє нова тактика росіян і як вона виснажує ППО
- Росія безперервно атакує Одесу дронами "Шахед" та "Гербера", запускаючи їх по кілька одиниць кожні кілька годин для виснаження та розвідки реакції ППО.
- Атаки націлені на енергетичну інфраструктуру, проте деякі нальоти не мають конкретних цілей, а спрямовані на створення навантаження на радари.
У першій половині листопада новою масштабною ціллю російських атак дронами стала Одещина. Відтоді щодня Одеса та область – під навалою російських "Шахедів" та "Гербер". Південь став новою метою атак після того, як від безперервних нальотів спочатку страждала Чернігівщина, а потім – Дніпропетровщина.
Останніми днями в області повітряні тривоги лунають безперервно. Чому це відбувається, 24 Каналу пояснив Анатолій Храпчинський – авіаційний експерт, заступник гендиректора компанії Piranha Tech. Експерт пояснив, у чому полягає нова тактика російських окупантів і навіщо вони безперервно запускають дрони по Одесі.
До теми Чому дрони тепер важче збивати та чи треба глушити мобільний зв'язок під час атак: пояснює Храпчинський
Чому росіяни постійно запускають по кілька дронів?
Удень 12 листопада дрони летіли на Одесу що дві години, що робило неможливим нормальне життя міста. Анатолій Храпчинський у коментарі 24 Каналу зазначає, що "Шахеди" та "Гербери" тепер запускають не масово, а по одній, по дві та по три кожні кілька годин.
Наслідки атаки на Одещину / Фото ДСНС
Причина насправді проста: противник намагається розтягнути ресурс ППО в часі, змусити бригади тримати радари постійно включеними, а розрахунки на максимальній напрузі. Це створює ефект чергування хвиль, тобто коли не одна нічна навала впродовж 5 годин, а безперервний тиск понад 18 годин.
Чому вже не лише вночі? Бо росіяни зрозуміли, що денні вікна, коли особовий склад ППО виснажений після нічних атак, дають кращий шанс прориву, а складні курси польоту дозволяють варіювати напрямки. Додайте сюди погані метеоумови – і розуміємо, яке подвійне навантаження.
Чи є на Одещині нові цілі "Шахедів"?
З осені Росія повернулася до атак на українську енергетику. Тепер між масованими атаками – нальоти "Шахедів" на окремі регіони. Так ворог атакує й енергетичну інфраструктуру Одещини.
Чи мають атаки конкретні цілі?
Росія продовжує бити по енергетиці Причорномор’я, але частина цих парних атак не має конкретних точок ураження, це скоріше виснаження, розвідка реакції ППО та створення навантаження для радарів, – пояснює Анатолій Храпчинський.
Зенітники 22 окремої механізованої бригади / фото 22 ОМБр /Олександр Рихлицький
Одеса зараз у фокусі не тому, що там раптом з’явився об’єкт номер один, а через геометрію маршрутів: після Чернігівсько-Сумського напрямку та вектору на Павлоград логіка росіян проста – знову крутити країну по колу, щоб розмити картину й не давати ППО стабільної моделі прогнозу. Це не завжди про удар, це про темп і хаос, але який контролюють вони.
Чи потрібна Україні нова тактика захисту?
Кожна нова тактика росіян потребує пошуку нових рішень протидії. Це підтверджує Храпчинський, бо характер атаки змінився.
Наслідки атаки на Одещину / Фото ДСНС
Читайте також Чи долетять російські FPV до Києва та яка загроза від КАБів: Храпчинський пояснив, як захистити міста
Масові зграї – це один сценарій, а розтягнуті в часі крапельні удари – зовсім інший. Тут потрібні нові окремі протоколи, мобільні групи, що чергуються ротаційно, алгоритми для радарів які дозволяють працювати короткими спалахами, а не постійно.
Окрема система для виявлення дрібних груп у низькому горизонтальному профілі, і найголовніше – це перехід до автоматизації рішень, коли оператору не треба вручну підтверджувати кожну ціль.
Росія тестує нашу витривалість, а ми маємо відповідати не витривалістю, а швидкістю й автоматизацією, підсумовує експерт.
Часті питання
Чому російські атаки дронами на Одещину стали частішими та безперервними?
Анатолій Храпчинський пояснює, що противник намагається розтягнути ресурс ППО в часі, змусити бригади тримати радари постійно включеними, а розрахунки на максимальній напрузі. Це створює ефект чергування хвиль — безперервний тиск понад 18 годин.
Які нові цілі російські дрони мають на Одещині?
Росія атакує енергетичну інфраструктуру Одещини, але частина атак не має конкретних точок ураження. Це скоріше виснаження, розвідка реакції ППО та створення навантаження для радарів.
Які нові тактики захисту України від атак дронами пропонує Анатолій Храпчинський?
Храпчинський наголошує на необхідності нових протоколів, мобільних груп, алгоритмів для радарів, що працюють короткими спалахами, та автоматизації рішень. Це допоможе ефективніше протидіяти розтягнутим у часі атакам.
Яка причина вибору Одещини як нової цілі російських атак дронами?
Одещина стала новою ціллю російських атак дронами через зміну геометрії маршрутів. Після атак на Чернігівсько-Сумському напрямку та вектору на Павлоград, росіяни обрали Одесу для створення ефекту хаосу та розмиття картини, щоб ускладнити ППО визначення стабільних моделей прогнозу. Це більше стосується темпу й хаосу, які вони контролюють, ніж конкретних уражень.
Чому російські атаки дронами на Одещину здійснюються не лише вночі, але й вдень?
Росіяни зрозуміли, що денні вікна, коли особовий склад ППО виснажений після нічних атак, дають кращий шанс прориву. Складні курси польоту дозволяють варіювати напрямки, додають до цього погані метеоумови, що створює подвійне навантаження на оборону.