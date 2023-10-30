Мама Шани Лук, похищенная боевиками ХАМАС, подтвердила смерть девушки

Немецкая студентка Шани Лук, которую похитили боевики ХАМАС на территории Израиля, мертва. Смерть девушки подтвердила ее мать. Шане Лук было 22 года.

В то же время официально Германия не сообщала о смерти своих граждан по причине нападения ХАМАС на Израиль по состоянию на утро 30 октября.

Смотрите также ХАМАС освободит заложников-россиян, ЦАХАЛ перешел к новому этапу: конфликт на Ближнем Востоке

"К сожалению, вчера (29 октября) мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых", – сказала Рикарда Лук журналистам.

Шани Лук погибла во время нападения ХАМАС на фестиваль в Израиле / Фото с инстаграмма девушки

Обновление. МИД Израиля официально сообщил о смерти девушки.

"Шани, которую террористы ХАМАС похитили с музыкального фестиваля, пытали и развозили Газой, пережила непостижимые ужасы. Наши мысли и молитвы с друзьями и семьей Шани во время этого невероятного кошмара. Да будет благословенной ее память", – говорится в заявлении.

С девушки жестоко поиздевались боевики

Видео, где вооруженные палестинцы везут в пикапе обнаженное тело девушки, разлетелось соцсетями, и знакомые Шани узнали ее по татуировкам на ногах.

Девушку опознали по татуировкам на ноге / Фото скриншот с видео

Известно, что она приехала на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле, который проходил в пустыне в 30 километрах от границы с сектором Газа. Сотни участников этого фестиваля были убиты.



Девушка публиковала фото и видео с фестиваля в соцсетях

Ранее сообщалось, что девушка в больнице

Предварительно мать Шани Рикарда Лук сообщала, что располагает данными о госпитализации дочери. Мол, она находится в больнице Сектора Газа в критическом состоянии. Отмечалось, что девушка получила серьезную травму головы, поэтому каждая минута имеет решающее значение.

Рикарда Лук попросила немецкие власти о помощи. В немецком посольстве заявляли, что знают о ситуации и держат контакт с израильскими коллегами.

Когда боевики ворвались на фестиваль, Шани еще успела позвонить семье и после выстрелов связь с ней пропала.

Нападение ХАМАС на Израиль: главное