Мама Шані Лук, яку викрали бойовики ХАМАС, підтвердила смерть дівчини

Німецька студентка Шані Лук, яку викрали бойовики ХАМАС на території Ізраїлю, мертва. Смерть дівчини підтвердила її матір. Шані Лук було 22 роки.

Водночас офіційно Німеччина не повідомляла про смерть своїх громадян унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль станом на ранок 30 жовтня.

Дивіться також ХАМАС звільнить заручників-росіян, ЦАХАЛ перейшов до нового етапу: конфлікт на Близькому Сході

"На жаль, вчора (29 жовтня) ми отримали звістку, що моєї доньки більше немає в живих", – сказала Рікарда Лук журналістам.



Шані Лук загинула під час нападу ХАМАС на фестиваль в Ізраїлі / Фото з інстаграму дівчини

З дівчини жорстоко познущались бойовики

Відео, де озброєні палестинці везуть у пікапі оголене тіло дівчини, розлетілося соцмережами, й знайомі Шані упізнали її по татуюваннях на ногах.



Дівчину упізнали по татуюваннях на нозі / Фото скриншот з відео

Відомо, що вона приїхала на музичний фестиваль Nature Party в Ізраїлі, який проходив у пустелі за 30 кілометрів від кордону із сектором Газа. Сотні учасників цього фестивалю були вбиті.

Раніше вважали, що дівчина у лікарні

Попередньо мати Шані Рікарда Лук повідомляла, що має дані про госпіталізацію доньки. Мовляв, вона перебуває у лікарні Сектора Гази у критичному стані. Зазначалось, що дівчина отримала серйозну травму голови, тому "кожна хвилина має вирішальне значення".

Рікарда Лук попросила німецьку владу про допомогу. У німецькому посольстві заявляли, що знають про ситуацію і тримають контакт з ізраїльськими колегами.



Дівчина публікувала фото та відео з фестивалю у соцмережах

Коли бойовики вдерлися на фестиваль, Шані ще встигла подзвонити родині та після пострілів зв'язок з нею пропав.

Напад ХАМАС на Ізраїль: головне