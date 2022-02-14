Шедевральное мошенничество: история гения-поддельщика, который обманул полмира

Вместе с искусством в ногу идут две его сестры – настойчивость и гениальность. Обычно из их слияния вытекают бесценные вещи, но иногда звезды и обстоятельства складываются так, что все выходит за рамки легального.

Речь идет о фальшивках. Начало появления фальсификатов теряются в древности. Например, древние римляне копировали греческих скульпторов.

Интересно Как проверить текст на плагиат: полезные приложения и онлайн-платформы

По данным Швейцарского экспертного института изобразительного искусства (FAEI), до 10% шедевров мирового искусства, которые радуют глаз в музеях, являются подделками, которые очень трудно отличить от оригиналов.

Пример шедеврального мошенничества

Примером совершенного и шедеврального мошенничества стала история голландского художника Гана ван Мегерена, который:

обманул полмира, в том числе и самого Германа Геринга;

продал нацистам свою работу вместо рисунка Вермеера;

признался во всем только из-за того, что его хотели расстрелять.

Судебный процесс

В Амстердаме в 1947 году начался суд по делу голландского художника Гана ван Мегерена. Обвинения довольно серьезные – сотрудничество с нацистами и разбазаривание национальных сокровищ.

Ван Мегерену "вменяли" продажу рейхсмаршалу Герману Герингу картины одного из самых талантливых голландских художников – Яна Вермеера. Обвинение требовало расстрелять подсудимого.

На судебном процессе ван Мегерен отвергал все обвинения в коллаборации. Более того, по его словам, продажа произведений Вермеера нацистам была не настоящей.

То есть картину он таки продавал. Однако на самом деле это было не творение рук Вермеера, а лишь подделка под выдающегося художника, сделанная самим же ван Мегереном.

Кто такой Ян Вермеер

Ян Вермеер – представитель золотой эры голландского искусства. Трудился в XVII веке. Он оставил после себя до 40 картин. Почти 2 века его творчеством никто не интересовался. В конце XIX века его творения продавали за копейки. Антирекорд принадлежит "Девушке с серьгой" – картину купили всего за 2,5 гульдена, смешные деньги – соответствие современным 200 гривнам.



"Девушка с жемчужной серьгой " / Картина Яна Вермеера

Мегерен: "Я решил отомстить"

В 1920-х годах ван Мегерен уже принадлежал к клубу амбициозных Гаагских художников. Однако его работы трудно продавали. Критики не очень воспринимали его творчество. Мол, талант определенный есть, но искры гениальности или оригинальности не хватает.

Доведенный до отчаяния, депрессии скупой оценкой критиками моих работ, я решил отомстить этим всем искусствоведам и экспертам, совершив что-то, чего мир не видел. Для этого я взялся за одного из лучших художников Нидерландов,

– писал ван Мегерен.

Он говорил о Вермеере. Тот был гениальным в своей простоте. Его фишкой стало изображение света. На полотнах Вермеера он растекается настолько естественно и красиво, что кажется, будто герои картин оживут у окон, откуда падают лучи солнца.

Искусствоведы условно делят наследие Вермеера на 2 периода:

для последнего, де-факто самого известного, характерно обострение внимания на одном лице;

однако в раннем творчестве художника были и групповые сюжеты.

Гипотеза Дирка Ханнема

В 1930-х годах в Европе интерес к Вермееру вылился еще в одно исследование. Появилась гипотеза, что возможно существование до сих пор не открытых общественности картин из третьего периода – промежуточного между ранним и поздним Вермеером. Одним из тех, кто поддержал эту теорию, был директор одного из Амстердамских музеев Дирк Ханнема.

Дирк Ханнема выдвинул еще одну гипотезу: если Вермеер был католиком, но проживал и происходил из Делфа, города протестантского, то он вполне мог нарисовать что-то из библейских сюжетов (которых протестанты не рисовали в связи со своим учением о ненужности икон и образов).



Дирк Ханнем поддержал гипотезу о третьем периоде творчества Вермеера / Фото Museum de fundatie

Авторитетный знаток попал в ловушку

В 1937 году 83-летний Авараам Бредиус – самый большой авторитет среди знатоков староголландской живописи – получил предложение оценить полотно из частной коллекции.

Декларировалось, что это до сих пор неизвестная картина Вермеера. Бредиус связался с Ханнемом, чтобы и тот взглянул на "Ужин в Эммаусе". Оба подтвердили предварительно аутентичность полотна.

Обратите внимание В Украине зафиксировали потрясающий показатель подделки икры: сколько зарабатывают мошенники

Вскоре Бредиус опубликовал статью об этом в самом известном художественном журнале – The Burlington Magazine. Он увлеченно делился радостью встречи с еще одним шедевром выдающегося голландца. Бредиус вовсе не осозновал, что попал в ловушку своих ожиданий и мечтаний.

"Христа в Эмаусе" ван Мегерен продал за баснословные деньги – полмиллиона гульденов. Это был вдвое больший ценник, чем за Рембрандта.

Мегерен позже сказал, что он решил доказывать свою гениальность, копируя Вермеера, то есть рисуя в его стиле новые сюжеты. Копирование стариков он расценивал как унижение собственного достоинства и величия гениального предка.

Подход Мегерена к созданию псевдо-Вермеера

К созданию псевдо-Вермеера Мегерен подошел очень серьезно. Для аутентичной основы покупал реальную, хоть и недорогую картину XVII века и рисовал поверх нее. Дальше был кропотливый труд над красками, которые легко могли выдать подделку.

Журналист из Bob Jones University Рон Пайл рассказал, что ван Мегерен имел очень придирчивый характер и продумал все до мельчайших деталей, даже химический состав красок.

Сначала он приобрел настоящие полотна XVII века и кисти из Барсучьей шерсти, а затем смешивал краски по рецептам того же века.



Мегерен в 1945 году пишет картину "Иисус среди книжников" / Фото из Национального архива

"Чтобы имитировать процесс старения, он сушил холсты в печи, а затем прокручивал на цилиндре, чтобы создать потрескивание краски.

Он также использовал для покрытия смесь пластика, бекелит, и это сделало невозможным тогдашней технике выявить подделку", – пояснил Пайл. Так Меегерен выиграл технологический джек-пот.

Материалы на его работах – это настоящие пигменты, которые соответствуют материалам XVII века. Мы знаем, что ван Меегерен очень придирчиво относился к своей работе. Тем не менее, что действительно впечатляет, так это то, что пигменты, хранящиеся в Рейксмузее, соответствуют образцам, которые мы видим на оригиналах 300-летней давности. Авива Берн Экспертная, искусствовед

Мегерен начал массово продавать "Вермееров"

Пораженный собственными успехами, ван Мегерен начал рисовать следующие работы в стиле голландских мастеров. На протяжении 1938-1939 годов на рынке появилось аж 7 новых "Вермееров".

В 1940 году нацисты разбомбили Амстердам и захватили Нидерланды. Страну наполнили кладоискатели и художественных шедевров. В хаосе войны голландский Рейксмузей за огромные деньги выкупил еще одного "Вермеера", который также вышел из-под кисти Мегерена.

Получив крупные суммы, Мегерен начинает скупать недвижимость. Сначала дома на улицах, названных в честь голландских художников.

Позже следствие выявило, что он вообще приобрел 50 объектов недвижимости в Амстердаме, среди которых грахтенхейзен, особняки вдоль каналов Амстердама.

В 1940-х годах Мегерен уже понимал, что его подделки могут разоблачить. В конце 1943 года он оформил искусственный развод с женой. Это была формальность. Пара осталась вместе, но значительная доля его капитала была переведена на ее счета как предохранитель от возможных неприятностей.

Мегерену был близок гитлеровский режим

Гитлеровский режим с его арийскими нарративами был довольно близок ван Мегерену. Нацистский подход к классическому искусству и отвержение новых веяний модернистов, импрессионистов тоже отвечал ему.

Художник издал книгу

Ван Мегерен жертвовал деньги немецким гуманитарным фондам. Даже издал книгу иллюстраций в 1942 году, которая делала комплименты Рейху и фюреру.



Книга Мегерена / Фото Assets catawiki

На обложку "Тикенинга" Меегерен поместил красноречивый намек на вольфсангель. Впоследствии один из экземпляров этой книги нашли среди библиотеки Гитлера.

Картина на заказ Геринга

Вольфсангель – это немецкий символ, который использовала нацистская партия Нидерландов

В 1942 году один из агентов ван Меегерена продал нацистскому банкиру и арт-дилеру Алоису Мидлю "Христа и блудницы".



Мидлю продали картину "Христа и блудницы" / Картина Мегерена

Покупку осуществляли по заказу известного любителя роскоши и искусства – рейхсмаршала Германа Геринга. Ван Мегерен, возможно, неосознанно, а, возможно, и, чтобы угодить нацистам, изобразил обвинителей блудницы одного с темной кожей, а другой – с типичной семитской внешностью.

Картина была похожа на подделку

Вероятнее всего, эксперты могли бы определить ее как подделку. Качество работы странное и даже немного карикатурное. художник много пил, курил, пристрастился к морфию, и это отразилось на качестве работы.

Также читайте Фальсификат-2021: названы продукты-лидеры по количеству подделок

Однако настоящих Вермееров для сравнения не было, ведь большая часть музейных коллекций голландцам удалось спрятать, чтобы предотвратить разрушение во время войны. Поэтому Герингу зашло, а ван Мегерену опять повезло.

Нацистский рейхсмаршал Герман Геринг продал 137 похищенных картин за "Христа и блудницу" и выставил ее в своей резиденции в Каринхале.

Вскоре художника арестовали

В 1943 году Геринг спрятал свою коллекцию похищенных произведений искусства, а с ними и "Христаи и блудницу", в австрийской соляной шахте. Всего там было почти 7 тысяч разнообразных произведений искусства, разграбленных нацистами.

Уже 17 мая 1945 года войска союзников обнаружили этот тайник Геринга. Среди картин была работа Вермеера, которую нацисту продал Мегерен.

Картину вернули в Нидерланды, а в Амстердаме взялись за художника. Его арестовали и обвинили в сотрудничестве с нацистами и разбазаривании национального достояния.

Как Мегерен "ускользнул" от смертной казни

После войны Ган ван Мегерен был одним из самых известных голландцев, оказавшихся на скамье подсудимых. Обвинение в коллаборационизме грозило очень серьезным наказанием, вплоть до смертной казни. Поэтому он решил "ускользнуть" от обвинения, признавшись в содеянном.

Это убирало суть иска. Поскольку получалось, что он не разбазаривал национальные сокровища, а наоборот обманул нацистов, продав им фальшивку вместо истинного Вермеера.

Конечно, сначала никто не поверил, что Мегерен говорит правду. Чтобы ее доказать, он нарисовал еще один ранний "Вермеер" в тюрьме – "Христос среди еврейских мудрецов", так уличив свою многолетнюю практику.

Художник доказал авторство подделок

Чтобы доказать авторство подделок, ван Мегерен попросил подать в камеру полотно и его кисти и краски. Так создалась еще одна картина в стиле утраченного Вермеера и последняя подделка "Молодой Христос, проповедующий в храме".

Это давало все основания перевести дело в более благоприятное русло. Теперь обвинения касались не сотрудничества с нацистами, а мошенничества. Суд таки признал Гана ван Мегерена виновным. Его приговорили к минимальному пребыванию в тюрьме сроком на один год.

В психологическом заключении, которое заказал суд, указывалось, что Меегерен имел затуманенное мировоззрение и невроз, вызванный жестокой критикой в 1920-х годах. Поэтому он не может полностью нести ответственность за свои поступки. Эндрю Грем-Диксон Арт-критик

Во время суда художник признался, что за несколько лет подделал 14 картин в стиле Яна Вермера и Франса Галса, из которых 9 продал. За проданные фальшивки в целом получил более 7 миллионов гульденов. На современные деньги – это почти 30 миллионов долларов.

Понятно, что это гораздо больше, чем если бы он продавал свои работы под своим именем. Да и наказания своего он не отбыл.

Через 2 недели после приговора ван Мегерен умер после сердечного приступа в возрасте 58 лет. Сказались не только переживания во время суда, но и вредные привычки, которые сопровождали при жизни.

История поддельщика не закончилась на его смерти

В родных Нидерландах ван Мегерена любят и не делают проблемы из того, что он "крутил голову" искусствоведам, зато выносят на первый план то, что он обманул самого Геринга.

История гениального поддельщика не закончилась на его смерти. После себя ван Мегерен оставил много работ, которые резко выросли в цене, поскольку имели фамилию человека, который обманул мир фейковым Вермеером.

Стоит прочитать Удивительная реалистичность: художник мастерски вплетает свои картины в пейзажи

Потом начали подделывать и работы самого поддельщика. Так некоторое время зарабатывал на жизнь его сын Жак, который научился от отца многим "штучкам" и, самое главное, подделывать его подпись.