В Сербии 7-классник открыл стрельбу в школе: 9 человек погибли, еще 7 – получили ранения
Источник:Novosti
В Белграде утром 3 мая произошла стрельба. 7-классник в одной из школ города убил и ранил нескольких человек.
Трагедия произошла около 8:00 в сербской общине Врачар. Сначала сообщалось, что 14-летний подросток убил охранника школы, однако, по неофициальным данным, от стрельбы погибли по меньшей мере 9 человек.
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Обстоятельства происшествия
В столице Сербии в результате стрельбы пострадали 15 человек. Инцидент произошел в начальной школе "Владислав Рибникар". Полиция прибыла на место происшествия, где обнаружила семиклассника с оружием. На месте происшествия работают криминалисты и врачи.
Среди раненых есть и те, чьей жизни угрожает опасность. Семиклассник, совершивший бойню, находился под влиянием наркотиков. В остальном, он примерный ученик и, как мы узнали, сын медработников,
– пишет издание.
Сообщается, что он произвел несколько выстрелов в сторону своих сверстников и представителей охраны школы. Известно, что семиклассник украл пистолет у своего отца.
Полиция оцепила кварталы вокруг школы. Самого стрелка задержали. В СМИ предполагают, что стрельба в школе в Белграде могла произойти из-за плохой оценки.
Задержание семиклассника в Сербии: смотрите видео
Впоследствии местные СМИ сообщали, что 14-летний парень пришел в школу с двумя пистолетами и коктейлями Молотова.
Во время обыска здания в одном из классов был найден рюкзак семиклассника с тремя коктейлями Молотова внутри. Отмечается также, что школьник вел стрельбу из двух пистолетов.
В школе Белграда произошла стрельба / Фото Novosti
В правоохранительном ведомстве Сербии сообщили, что подросток убил 8 школьников и охранника. В МВД также отметили, что шестеро детей и один учитель получили ранения и сейчас находятся в больнице.
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