Массовая стрельба произошла на дне рождения подростка в Дейлвилле. После инцидента возле местной больницы собралось много семей.
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Вечеринка завершилась стрельбой
Приблизительно в 23:45 специальные агенты Государственного бюро расследований правоохранительных органов штата Алабама начали расследование смерти по просьбе начальника полиции города.
Расследование является следствием стрельбы, произошедшей примерно в 22:34 у дома 200 по улице Броднакс в городе Дейлвилл, расположенном в округе Таллапуза. В настоящее время известно о четырех погибших и многочисленных раненых,
– говорится в сообщении.
На место происшествия выехали сотрудники ведомств, которые помогают в расследовании:
- полиции Дейлвилла,
- офиса шерифа округа Таллапуса,
- Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами,
- Федерального бюро расследований,
- офиса окружного прокурора 5-го округа.
Смотрите видео с места происшествия
По словам очевидца происшествия, злоумышленник застрелил более шести подростков. Некоторые из них погибли на месте.
"Количество жертв было большим, в том числе и погибшие на месте, официальное количество пока неизвестно", – объяснил свидетель.
Погибшие были накрыты белыми простынями
"Сегодня утром я скучаю вместе с жителями Дейлвилла и моими земляками из Алабамы. Насильственным преступлениям нет места в нашем штате, и мы внимательно следим за новостями от правоохранительных органов, поскольку появляются новые подробности", – написал губернатор Алабамы Кэй Айви.
Возле больницы собралось много людей / Фото из соцсетей
Другие подобные случаи в США: коротко
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- Во время празднования китайского Нового года 21 января в Калифорнии, близ Лос-Анджелеса, также произошла массовая стрельба. Неизвестный мужчина из ружья стрелял в толпу. В результате погибли 10 человек, еще 16 – травмировались.
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