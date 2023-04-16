Массовая стрельба произошла на дне рождения подростка в Дейлвилле. После инцидента возле местной больницы собралось много семей.

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Вечеринка завершилась стрельбой

Приблизительно в 23:45 специальные агенты Государственного бюро расследований правоохранительных органов штата Алабама начали расследование смерти по просьбе начальника полиции города.

Расследование является следствием стрельбы, произошедшей примерно в 22:34 у дома 200 по улице Броднакс в городе Дейлвилл, расположенном в округе Таллапуза. В настоящее время известно о четырех погибших и многочисленных раненых,

– говорится в сообщении.

На место происшествия выехали сотрудники ведомств, которые помогают в расследовании:

полиции Дейлвилла,

офиса шерифа округа Таллапуса,

Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами,

Федерального бюро расследований,

офиса окружного прокурора 5-го округа.

Смотрите видео с места происшествия

По словам очевидца происшествия, злоумышленник застрелил более шести подростков. Некоторые из них погибли на месте.

"Количество жертв было большим, в том числе и погибшие на месте, официальное количество пока неизвестно", – объяснил свидетель.

Погибшие были накрыты белыми простынями

"Сегодня утром я скучаю вместе с жителями Дейлвилла и моими земляками из Алабамы. Насильственным преступлениям нет места в нашем штате, и мы внимательно следим за новостями от правоохранительных органов, поскольку появляются новые подробности", – написал губернатор Алабамы Кэй Айви.



Возле больницы собралось много людей / Фото из соцсетей

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