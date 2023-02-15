Вечером 13 февраля неизвестный мужчина ворвался на территорию университета и устроил стрельбу в кампусе учебного заведения. Затем он скрылся с места событий.

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Детали стрельбы в Мичиганском государственном университете

Следователи выясняли, что 43-летний Энтони Макрей устроил стрельбу внутри учебного корпуса и студенческого профсоюза около 20:30 в понедельник, 13 февраля. Далее вооруженный мужчина просто скрылся.

Известно, что в результате стрельбы три человека погибли, еще 5 – получили ранения. Все жертвы – студенты университета.

Когда нападавшего разыскали полицейские, он выстрелил в себя и впоследствии скончался. Интересно, что, по словам правоохранителей, Энтони Макрей не имел никакой связи с университетом, в котором устроил стрельбу.

Мы можем подтвердить, что 43-летний подозреваемый не имел никакого отношения к университету. Он не был студентом, преподавателем или сотрудником, нынешним или предыдущим,

- сказал Крис Розман из полиции Мичиганского государственного университета.

Энтони Макрей / Фото с CNN

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Кратко что известно о жертвах и раненых

Департамент полиции и общественной безопасности Мичиганского университета идентифицировал трех убитых студентов. В частности, это Ариэль Андерсон, второкурсник Брайан Фрейзер и Александрия Вернер.

Погибшие Вернер, Фрейзер и Андерсон / коллаж 24 Канала

Двое жертв ранее учились в средней школе в том же районе, сказал на пресс-конференции во вторник руководитель государственных школ Grosse Pointe Джон Дин. По его словам, Ариэль Андерсон и Брайан Фрейзер в 2021 году окончили среднюю школу Grosse Pointe. Андерсон посещал Grosse Pointe North, а Фрейзер – Grosse Pointe South.

Четырем из пяти пострадавших в ходе стрельбы была необходима операция и немедленное вмешательство, заявил доктор Дэнни Мартин, временный президент и главный медицинский работник больницы Sparrow. В настоящее время все пострадавшие находятся под наблюдением медиков.