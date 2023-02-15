Ввечері 13 лютого невідомий чоловік увірвався на територію університету та влаштував стрілянину в кампусі навчального закладу. Опісля він втік з місця подій.

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Деталі стрілянини в Мічиганському державному університеті

Слідчі з'ясовували, що 43-річний Ентоні Макрей влаштував стрілянину всередині навчального корпусу та студентської профспілки близько 20:30 понеділка, 13 лютого. Далі озброєний чоловік просто втік.

Відомо, що внаслідок стрілянини троє людей загинули, ще 5 – отримали поранення. Усі жертви – студенти університету.

Коли нападника розшукали поліцейські, він вистрелив у себе та згодом помер. Цікаво, що за словами правоохоронців, Ентоні Макрей не мав ніякого зв'язку з університетом, в якому влаштував стрілянину.

Ми можемо підтвердити, що 43-річний підозрюваний не мав жодного відношення до університету. Він не був студентом, викладачем чи співробітником, нинішнім чи попереднім,

— сказав Кріс Розман з поліції Мічиганського державного університету.

Нападник Ентоні Макрей / Фото з CNN

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Коротко що відомо про жертв та поранених

Департамент поліції та громадської безпеки університету штату Мічиган ідентифікував трьох вбитих студентів. Зокрема, це Аріель Андерсон, другокурсник Браян Фрейзер і Александрія Вернер.

Загиблі Вернер, Фрейзер та Андерсон / колаж 24 Каналу

Двоє жертв раніше навчалися в середній школі в тому самому районі, сказав на пресконференції у вівторок керівник державних шкіл Grosse Pointe Джон Дін. Так, за його словами, Аріель Андерсон і Браян Фрейзер у 2021 році закінчили середню школу Grosse Pointe. Андерсон відвідував Grosse Pointe North, а Фрейзер – Grosse Pointe South.

Чотирьом із п'яти постраждалих під час стрілянини була необхідна операція та негайне втручання, заявив доктор Денні Мартін, тимчасовий президент і головний медичний працівник лікарні Sparrow. Наразі всі постраждалі перебувають під наглядом медиків.