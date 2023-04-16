Масова стрілянина сталася на дні народження підлітка в Дейлвіллі. Після інциденту біля місцевої лікарні зібралося багато сімей.
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Вечірка завершилася стріляниною
Приблизно об 23:45 спеціальні агенти Державного бюро розслідувань правоохоронних органів штату Алабама розпочали розслідування смерті на прохання начальника поліції міста.
Розслідування є наслідком стрілянини, що сталася приблизно о 22:34 біля будинку 200 по вулиці Броднакс у місті Дейлвілл, розташованому в окрузі Таллапуза. Наразі відомо про чотирьох загиблих та численних поранених,
– мовиться у повідомленні.
На місце події виїхали співробітники відомств, які наразі допомагають у розслідуванні:
- поліції Дейлвілла,
- офісу шерифа округу Таллапуса,
- Бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами,
- Федерального бюро розслідувань,
- офісу окружного прокурора 5-го округу.
Дивіться відео з місця події
За словами очевидця події, зловмисник застрелив понад шість підлітків. Деякі з них загинули на місці.
"Кількість жертв була великою, в тому числі й люди, які загинули на місці, офіційна кількість поки невідома", – пояснив свідок.
Загиблі були накриті білими простирадлами
"Сьогодні вранці я сумую разом з жителями Дейлвілла і моїми земляками з Алабами. Насильницьким злочинам немає місця в нашому штаті, і ми уважно стежимо за новинами від правоохоронних органів, оскільки з'являються нові подробиці", – написав губернатор Алабами Кей Айві.
Біля лікарні зібралося багато людей / Фото зі соцмереж
Інші подібні випадки в США: коротко
- Нещодавно в університеті американського міста Іст-Лансінг штату Мічиган озброєний чоловік влаштував стрілянину. Внаслідок цього троє студентів загинули, а ще п'ятеро зазнали поранень. Зловмисник втік з місця події.
- Під час святкування китайського Нового року 21 січня у Каліфорнії, поблизу Лос-Анджелеса, також трапилась масова стрілянина. Невідомий чоловік з рушниці стріляв у натовп. Внаслідок цього загинули 10 осіб, ще 16 – травмувалися.
- Окрім цього, в США 6-річний школяр вистрілив у вчительку початкових класів. Постріл пролунав під час шкільної суперечки.