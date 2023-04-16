Масова стрілянина сталася на дні народження підлітка в Дейлвіллі. Після інциденту біля місцевої лікарні зібралося багато сімей.

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Вечірка завершилася стріляниною

Приблизно об 23:45 спеціальні агенти Державного бюро розслідувань правоохоронних органів штату Алабама розпочали розслідування смерті на прохання начальника поліції міста.

Розслідування є наслідком стрілянини, що сталася приблизно о 22:34 біля будинку 200 по вулиці Броднакс у місті Дейлвілл, розташованому в окрузі Таллапуза. Наразі відомо про чотирьох загиблих та численних поранених,

– мовиться у повідомленні.

На місце події виїхали співробітники відомств, які наразі допомагають у розслідуванні:

поліції Дейлвілла,

офісу шерифа округу Таллапуса,

Бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами,

Федерального бюро розслідувань,

офісу окружного прокурора 5-го округу.

Дивіться відео з місця події

За словами очевидця події, зловмисник застрелив понад шість підлітків. Деякі з них загинули на місці.

"Кількість жертв була великою, в тому числі й люди, які загинули на місці, офіційна кількість поки невідома", – пояснив свідок.

Загиблі були накриті білими простирадлами

"Сьогодні вранці я сумую разом з жителями Дейлвілла і моїми земляками з Алабами. Насильницьким злочинам немає місця в нашому штаті, і ми уважно стежимо за новинами від правоохоронних органів, оскільки з'являються нові подробиці", – написав губернатор Алабами Кей Айві.



Біля лікарні зібралося багато людей / Фото зі соцмереж

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