Беспрецедентно впервые в Германии! Конфискация трех квартир в Мюнхене подсанкционного депутата Госдумы РФ вместе со средствами за аренду. Не замораживание, а именно конфискация.

Германия никогда еще не использовала это законодательство. Нет никакой наработанной практики. И я не слышала о какой-то другой стране ЕС, которая уже дошла до конфискации. Но немцы смогли!

Как это было

19 мая прокуратура получила данные о депутате и имуществе, где он является реальным владельцем 14 июня уже было принято определение следственного судьи о конфискации (менее месяца!!!)

Во время подготовки ареста прокуратуре помогала следственная группа "Украина" подразделения SO33 Федерального управления уголовной полиции (следственное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями, SO – Serious and Organised Crime), которая способствует в обеспечении соблюдения санкций.

Шольц ничего не говорил

Конфискация стала возможной в рамках уголовного процесса, когда в ходе расследования было доказано, что вопреки закону о санкциях депутат и его жена продолжали получать арендную плату из этих квартир.

Шольц был 16 июня в Киеве, но ничего об этом не сказал. Только 20 июня прокуратура опубликовала прессрелиз, когда уже все формальности были завершены, а данные внесены в регистрационные книги.

