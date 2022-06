Шольц про це нічого не казав: Німеччина пішла на безпрецедентний крок щодо Росії

Безпрецедентно вперше в Німеччині! Конфіскація трьох квартир в Мюнхені підсанкційного депутата Держдуми РФ разом коштами за аренду. Не заморожування, а саме конфіскація.

Німеччина ніколи ще не використовувала це законодавство. Немає жодної напрацьованої практики. І я не чула про якусь іншу країну ЄС, яка вже дійшла до конфіскації. Але німці змогли!

Як це було

19 травня прокуратура отримала дані про депутата та майно, де він є реальним власником 14 червня вже було прийнято ухвалу слідчого судді про конфіскацію (менш як місяць!!!)

Під час підготовки арешту прокуратурі допомагала слідча група "Україна" підрозділу SO33 Федерального управління кримінальної поліції (слідчий підрозділ боротьби з економічними злочинами, SO – Serious and Organised Crime), яка сприяє у забезпеченні дотримання санкцій.

Шольц нічого не говорив

Конфіскація стала можливою в рамках кримінального процесу, коли під час розслідування було доведено, що всупереч закону про санкції депутат та його дружина продовжували отримувати орендну плату з цих квартир.

Шольц був 16 червня в Києві, але нічого про це не сказав. Тільки 20 червня прокуратура опублікувала пресреліз, коли вже всі формальності були завершені, а дані внесені до реєстраційних книг.

