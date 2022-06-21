Подібна активність білоруського тирана змусила занепокоїтися, що Москва справді дотиснула Мінськ і підштовхує залучити білоруську армію проти України. Проте це не так.

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Загроза вторгнення Білорусі

На сьогодні ймовірність того, що армія Білорусі вторгнеться в Україну – мінімальна. І на те є цілком об'єктивні причини.

По-перше, армія Білорусі – це лише 20 "боєздатних" БТГр. Причому "боєздатних" виключно за мірками самої Білорусі.

Адже білоруська армія не має бойового досвіду участі в сучасних війнах, особливо в наступальних операціях. Це паперова армія з паркетними генералами та практично всім офіцерським складом.

По-друге, 24 лютого 2022 року на північний плацдарм, Київську, Чернігівську та Сумську області з території Білорусі вторглося 40 БТГр російської армії. Причому найбільш боєздатних, професійних підрозділів із сучасним озброєнням. І який був результат вторгнення в цьому напрямку? Знищення окупантів та їх втеча через місяць.

За словами Коваленка, ймовірність вторгнення Білорусі до України – мінімальна / Фото Getty Images

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Тобто, Білорусь не має як необхідного ресурсу для вторгнення в Україну, так і елементарного досвіду проведення подібних дій. І в білоруському генералітеті це чудово розуміють, як і те, чим це може закінчитися для білоруської армії – знищенням.

Саме з цієї причини Олександр Лукашенко виконує роль струсу повітря, який здійснює дії. Трушити повітря можна до нескінченності, а ось роблячи дії, ти або маєш шанс здійснювати наступні, або тобі настає кінець. І у випадку з Україною білоруський диктатор опиниться саме у другому становищі, а не в першому.

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