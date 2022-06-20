Пасаж Токаєва біля Путіна викликав незвичайне захоплення в неокрепших умах окремих громадян, які забули, що той же Токаєв:

увічнив ім'я Назарбаєва, ганебно перейменувавши столицю на Нур-Султан;

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заявив, що у січні на Казахстан напали 20 000 терористів;

наказав стріляти по беззбройних людей на поразку;

покликав у країну війська Путіна;

розстріляв 225 людей, серед яких були діти, жінки та люди похилого віку;

закатував у катівнях учасників січневих мітингів;

осквернив могили загиблих, викопавши тіла, щоб замести сліди.

Токаєв не такий простий, як здається / Фото Getty Images

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Токаєв – союзник Путіна

Не обманюйтесь. Токаєв залишається в Євразійському союзі та ОДКБ, він є вірним союзником Путіна, допомагає йому обходити санкції. Якби Токаєв насправді був незалежним політиком, у Петербурзі їм не пахло.

Виходить, що Кемелжемелич поїхав на форум, куди, крім нього, приперлися лише керівники цих псевдореспублік, щоб сказати, що він їх не визнає. Подумайте про це.

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