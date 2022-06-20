Пассаж Токаева при Путине вызвал необыкновенный восторг в неокрепших умах отдельных граждан, забывших, что тот же Токаев:

увековечил имя Назарбаева, позорно переименовав столицу в Нур-Султан;

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заявил, что в январе на Казахстан напали 20 000 террористов;

отдал приказ стрелять по безоружным людям на поражение;

позвал в страну войска Путина;

расстрелял 225 человек, среди которых были дети, женщины и старики;

запытал в застенках участников январских митингов;

осквернил могилы погибших, выкопав тела, чтобы замести следы.

Токаев не так прост, как кажется / Фото Getty Images

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Токаев – союзник Путина

Не обманывайтесь. Токаев остается в Евразийском союзе и ОДКБ, он верный союзник Путина, помогает ему обходить санкции. Если бы Токаев на самом деле был независимым политиком, в Петербурге им и не пахло.

Выходит, что Кемелжемелич поехал на форум, куда кроме него, приперлись только руководители этих псевдореспублик, чтобы сказать, что он их не признает. Подумайте об этом.

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