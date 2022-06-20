Но одновременно есть большая разница между заявленной и фактически предоставленной помощью – как военной, так и финансовой. Пока что страны-союзники обещают больше, чем фактически предоставляют!

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Военная помощь

Это выводы немецких исследователей из Института мировой экономики города Киль по состоянию на 7 июня 2022 года. Они сделали дата-базу военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине в разрезе стран!

США в абсолютном выражении помогли нам в 10 раз больше, чем Германия. Так же как Польша и Великобритания: страны поставили больше Германии. Если взглянуть на поддержку в зависимости от размера экономики, то Балтийские страны и Польша продолжают оказывать гораздо больше, чем крупные европейские экономики как Германия, Италия, Франция.

Касательно военной помощи цифры выглядят так:

Обещания западные страны дали на 10,6 миллиарда евро, фактически же выделили на 7,3 миллиарда евро. Из них:

США обещают 4,1 миллиарда евро, предоставили 2,0 миллиарда;

Польша пообещала 1,7 миллиарда евро, предоставила 1,7 миллиарда евро;

Великобритания пообещала 1,1 миллиарда, предоставила 1 миллиард;

Германия пообещала 542 миллиона евро, предоставила 192 миллиона евро.

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Финансовая помощь

А вот с финансовой помощью ситуация хуже. Нам нужно покрывать дефицит бюджета, и средства нужны каждый месяц, чтобы не было коллапса. И здесь выходит, что обещаний предоставить средства в поддержку бюджета нам дали на более 30 миллиардов евро, а перечислили около 6 миллиардов евро с начала войны.

Обещания по странам выглядят примерно так:

Структуры ЕС пообещали 12,2 миллиарда, фактически предоставлено 2 миллиарда.

США пообещали 8,5 миллиарда, предоставили 0,9 миллиарда.

Канада пообещала 1,3 миллиарда, предоставила 0,4 миллиарда.

Германия пообещала 1,3 миллиарда, предоставила 0,3 миллиарда.

Франция пообещала 0,6 миллиарда, предоставила 0,3 миллиарда.

Украине нужно больше финансов и военной помощи. Хотя, безусловно, обещанные, но пока не предоставленные объемы пособия, вероятно, будут предоставлены в будущем! Поскольку у нас есть надежные союзники.

Ибо за 3,5 месяца войны наша страна получила 11,7 миллиарда евро прямой финансовой и военной помощи. А это почти 20% довоенного ВВП Украины за 3,5 месяца.

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