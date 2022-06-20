Ним виявився майор ВКС РФ Андрій Володимирович Федорчуков, який на допиті зізнався, що є найманцем приватної військової компанії "Вагнер", та бере участь у вбивстві українців за зарплату найманця – 205 тисяч рублів (близько 108 тисяч гривень – 24 канал) на місяць.

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Найманець розповів про цілі

Федорчуков на допиті показав, що метою його атаки був ротний опорний пункт ЗСУ. Раніше він робив вильоти на бомбардування українських міст.

Федорчуков дуже сподівається на обмін – він розуміє, що є найманцем і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини. До "вагнерівців" в Україні особливий рахунок, у цих руки по лікоть у крові, вони фахівці з убивства мирних жителів.

З цікавого – російська авіація має великі проблеми з навігацією. У Федорчукова був із собою навігатор "Гармін", і смартфон із програмою "Пронебо", щоб мати більш точну навігацію, ніж бортові навігаційні засоби ВКС РФ. Не довіряють своєму "Глонассу", все б їм американським користуватися. Цікаво, скільки "Гармінів" використовується ЗС РФ і чи американці можуть відстежити їх пересування? Це були б цінні дані.

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Важливий приз для українців

Також важливо, що через великі втрати бойових літаків і вертольотів ЗС РФ почали наймати льотчиків, яких у них уже не вистачає.

Зрозуміло, полонений найманець "Вагнера" – це важливий приз. Варто показати, до яких страшних наслідків призводить російський повітряний терор.

На фото російський терорист Федорчуков родом із Владивостока, ось він на фото зі своєю родиною, яку він утримує, скидаючи бомби на українських жінок та дітей, знищуючи наші міста.

Фото з фейсбуку Юрія Бутусова

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