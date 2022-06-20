Им оказался майор ВКС РФ Андрей Владимирович Федорчуков, который на допросе признался, что является наемником частной военной компании "Вагнер", и участвует в убийстве украинцев за зарплату наемника – 205 тысяч рублей (около 108 тысяч гривен – 24 канал) в месяц.

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Наемник рассказал о целях

Федорчуков на допросе показал, что целью его атаки был ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировку украинских городов.

Федорчуков очень надеется на обмен – он понимает, что является наемником, и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления. К "вагнеровцам" в Украине особый счет, у этих руки по локоть в крови, они специалисты по убийству мирных жителей.

Из интересного – у российской авиации большие проблемы с навигацией. У Федорчукова был с собой навигатор "Гармин", и смартфон с программой "Пронебо", чтобы иметь более точную навигацию, чем бортовые навигационные средства ВКС РФ. Не доверяют своему "Глонассу", все бы им американским пользоваться. Интересно, сколько "Гарминов" используется ВС РФ и могут ли американцы отследить их передвижения? Это были бы ценные данные.

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Важный приз для украинцев

Также важно, что из-за больших потерь боевых самолетов и вертолетов ВС РФ начали нанимать летчиков, которых у них уже не хватает.

Разумеется, пленный наемник "Вагнера" – это важный приз. Стоит показать, к каким страшным последствиям приводит российский воздушный террор.

На фото российский террорист Федорчуков родом из Владивостока, вот он на фото со своей семьей, которую он содержит, сбрасывая бомбы на украинских женщин и детей, уничтожая наши города.

Фото из фейсбука Юрия Бутусова

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