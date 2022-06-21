Такое впечатление, что текст оперативно меняли и правили, выкидывая из него ключевые тезисы.
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О чем говорил Путин
Путин старательно избегал в речи слова "Украина", но много говорил о проблемах, делая приставки "это началось задолго до начала спецоперации" или "при чем тут РФ?!". Но самое интересное было в речах других выступающих.
СМИ подхватили заявление президента Казахстана о нецелесообразности признания "квазигосударств", сделанное в блоке ответов на вопросы. Однако, интересно было и само выступление. Как и выступление лидера КНР Си Цзиньпина. Обе речи были о сотрудничестве, но сотрудничестве в регионе, где РФ не является доминантой. Оба лидера говорили о своих странах и международных форматах, не ставя Россию во главу угла.
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Зона влияния России
Все это свидетельствует о том, что на фоне ослабления России, зона ее политического влияния начинает рассыпаться. И это уже активно признают даже те, кто в нее входил. Тот же Токаев фактически ответил "нет" как минимум по трем чувствительным для РФ темам. Было и "да" – выступление за создание "Большого Евразийского партнерства".
Формально, это идея России, сформулированная после 2010 года. Однако, еще 10 лет назад это виделось как интеграционное объединение с РФ как лидером. Сегодня формат не против оживить (или начать реализовывать) КНР и тот же Казахстан. Но в таком случае Кремль будет, в лучшем случае, "одним из".
С другой стороны, списывать Россию со счетов было бы глупо. У Кремля есть шансы отыграть свое влияние. Но это зависит от результатов войны в Украине. И если украинцы не сдаются, в регионе, который ранее считали "зоной влияния России" могут появиться сразу несколько международных форматов сотрудничества, где Кремль может и будет, но не на первых местах.
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