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О чем говорил Путин

Путин старательно избегал в речи слова "Украина", но много говорил о проблемах, делая приставки "это началось задолго до начала спецоперации" или "при чем тут РФ?!". Но самое интересное было в речах других выступающих.

СМИ подхватили заявление президента Казахстана о нецелесообразности признания "квазигосударств", сделанное в блоке ответов на вопросы. Однако, интересно было и само выступление. Как и выступление лидера КНР Си Цзиньпина. Обе речи были о сотрудничестве, но сотрудничестве в регионе, где РФ не является доминантой. Оба лидера говорили о своих странах и международных форматах, не ставя Россию во главу угла.

Сюда же можно добавить возможный отказ Токаева получать орден Александра Невского. Сюда же стоит добавить еще несколько событий, совпавших по времени. Это визит нескольких европейских лидеров в Киев, активность Азербайджана по замещению российских углеводородов на европейском рынке и усилении военно-технического сотрудничества КНР с государствами средней Азии.

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Зона влияния России

Все это свидетельствует о том, что на фоне ослабления России, зона ее политического влияния начинает рассыпаться. И это уже активно признают даже те, кто в нее входил. Тот же Токаев фактически ответил "нет" как минимум по трем чувствительным для РФ темам. Было и "да" – выступление за создание "Большого Евразийского партнерства".

Формально, это идея России, сформулированная после 2010 года. Однако, еще 10 лет назад это виделось как интеграционное объединение с РФ как лидером. Сегодня формат не против оживить (или начать реализовывать) КНР и тот же Казахстан. Но в таком случае Кремль будет, в лучшем случае, "одним из".

С другой стороны, списывать Россию со счетов было бы глупо. У Кремля есть шансы отыграть свое влияние. Но это зависит от результатов войны в Украине. И если украинцы не сдаются, в регионе, который ранее считали "зоной влияния России" могут появиться сразу несколько международных форматов сотрудничества, где Кремль может и будет, но не на первых местах.

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