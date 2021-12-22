В Шотландии хотят посмертно оправдать ведьм, которых казнили
Источник:Independent
Организация "Ведьмы Шотландии" хочет, чтобы страна посмертно помиловала ведьм, осужденных 300 лет назад. Речь идет о казнях по закону о колдовстве.
"Ведьмы Шотландии" требуют оправдания осужденных за "ведьмовство" и извинений перед всеми жертвами "охоты". Также в организации хотят создания Национального мемориала для чествования.
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В петиции упоминают и осужденных мужчин
"Ведьмы Шотландии" зарегистрировали соответствующую петицию в шотландский парламент. Она набрала уже более 3 тысяч голосов.
Основательница группы Клэр Митчелл объяснила, что шотландцы не знают ужасающих историй и судебных ошибок в отношении женщин. В документе она обратила внимание и на мужчин, но заметила, что все же "большинство обвиняемых в колдовстве были женщинами".
Я подумала, что мы можем с этим что-нибудь сделать,
– подчеркнула Митчелл.
На сайте общественной организации говорится, что жертвами издевательств было около 84% жертв. Однако отмечают, что цифры неточные, поскольку многих осужденных сжигали на костре, чтобы не хоронить.Примите во внимание! Закон "О колдовстве" действовал в Шотландии до 1736 года. За это время почти 4 тысячи человек обвинили в магии, а казнили более 2,5 тысяч.
Авторы петиции отметили, что в настоящее время в Шотландии есть несколько мемориалов осужденным. Однако они, по мнению организации, являются скорее упоминанием о событиях, чем чествованием памяти.
Извинения за ведьм в Германии: интересно
- Католическая церковь в Германии принесла извинения за сожжение ведьм. На протяжении XV – XVIII веков в городе Айхштете убили около 400 невинных людей.
- Жертвами охоты на ведьм были женщины. Однако среди пыток и убитых были также мужчины и дети.
- Епископ города пообещал установить мемориальную доску как символ памяти погибших. Он отметил, что те события являются "раной в истории церкви, которая кровоточит".
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