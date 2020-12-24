Католическая церковь в Германии в баварском городе Айхштетте извинилась за сожжение "ведьм". На протяжении XV-XVIII веков в Айхштетте убили примерно 400 невинных людей.

Львиную долю жертв охоты на ведьм составляли женщины. Однако среди истязаемых и убитых были также мужчины и дети. Об этом сообщает The Independent.

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Почти 400 лет церковь в Айхштетте не вспоминала о событиях прошлого. Однако сейчас епископ города Грегор Мария Франц Ганке пообещал установить мемориальную доску как символ памяти о погибших.

Епископ отметил, что события тех эпох – "рана в истории церкви, которая кровоточит".

Обратите внимание! Жертвами охоты на ведьм в Европе стали примерно 60 тысяч человек. Только в Германии было замучено примерно 25 тысяч подозреваемых в колдовстве.

Процесс реабилитации жертв охоты на ведьм начался недавно – в 2011 году. По состоянию на 2020 год посмертную реабилитацию спустя столетия получили несколько сотен "ведьм и колдунов". Некоторые города Германии уже извинились за свою роль в трагической странице истории человечества.