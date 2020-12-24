В Польше археологи нашли сокровища дочери Великого князя Киевского
Элегантные золотые кольца и тысячи средневековых серебряных монет нашли посреди кукурузного поля в Польше. Археологи связывают клад с княжной из Руси Марией, дочерью Великого князя Киевского Святополка.
В Польше нашли "самый интригующий" клад Княжеской эпохи
Сокровища Княжеской эпохи нашли археологи в поле кукурузы в Слушкуве – неподалеку Калиша, что в Польше. Об этом рассказали в издании Nauka w Polsce.
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Исследованиям в ноябре – декабре руководил доктор Института археологии и этнологии Польской академии наук Адам Кенджерский. Он рассказал, что "кукурузная" находка – один из самых интригующих кладов, обнаруженных в Польше. И неудивительно, ведь в нем:
- 6500 серебряных монет, бережно завернутых в льняные мешочки.
- Значительное количество серебряных слитков.
- Свинцовые украшения и 2 золотые кольца.
Датируют слушкувский клад временем расцвета Княжеской эпохи – XI и XII веками. А узнали о нем, что интересно, археологи от священника, который в 1980-х годах получил (умолчим, каким образом) ценную информацию от кладоискателей.
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Найденные в кладе кольца украшены драгоценными камнями и золотыми гранулами, но самое интересное в другом. Одна из них имеет на себе надпись кириллицей: "Господи, помоги рабе своей Марии". Это позволило связать клад с княжной из Руси:
- В то время (напомним, речь о XI – XII веках) у польского князя из династии Пястов Болеслава ІІІ Кривоустого была жена по имени Збислава.
- Ее сестра Мария также вышла замуж за поляка – вельможу Петра Влостовича.
- Так вот, ученые предполагают, что обе княжны – дочери Святополка Изяславича, великого князя Киевского.
Найденные же монеты могут быть частью приданого Марии. Впрочем, историки признают и то, что сия гипотеза привлекательна, но проверить ее пока что невозможно.
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