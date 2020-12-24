Элегантные золотые кольца и тысячи средневековых серебряных монет нашли посреди кукурузного поля в Польше. Археологи связывают клад с княжной из Руси Марией, дочерью Великого князя Киевского Святополка.

В Польше нашли "самый интригующий" клад Княжеской эпохи

Сокровища Княжеской эпохи нашли археологи в поле кукурузы в Слушкуве – неподалеку Калиша, что в Польше. Об этом рассказали в издании Nauka w Polsce.

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Исследованиям в ноябре – декабре руководил доктор Института археологии и этнологии Польской академии наук Адам Кенджерский. Он рассказал, что "кукурузная" находка – один из самых интригующих кладов, обнаруженных в Польше. И неудивительно, ведь в нем:

6500 серебряных монет, бережно завернутых в льняные мешочки.

Значительное количество серебряных слитков.

Свинцовые украшения и 2 золотые кольца.

Датируют слушкувский клад временем расцвета Княжеской эпохи – XI и XII веками. А узнали о нем, что интересно, археологи от священника, который в 1980-х годах получил (умолчим, каким образом) ценную информацию от кладоискателей.

Для сравнения: летом 2020 году в Украине в Житомирской области нашли клад времен князей Владимира Святославовича и Святополка Ярополковича (IX – X века). Это была самая большая подобная находка за 100 лет, и в ней – аж 32 монеты.

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Найденные в кладе кольца украшены драгоценными камнями и золотыми гранулами, но самое интересное в другом. Одна из них имеет на себе надпись кириллицей: "Господи, помоги рабе своей Марии". Это позволило связать клад с княжной из Руси:

В то время (напомним, речь о XI – XII веках) у польского князя из династии Пястов Болеслава ІІІ Кривоустого была жена по имени Збислава.

Ее сестра Мария также вышла замуж за поляка – вельможу Петра Влостовича.

Так вот, ученые предполагают, что обе княжны – дочери Святополка Изяславича, великого князя Киевского.

Найденные же монеты могут быть частью приданого Марии. Впрочем, историки признают и то, что сия гипотеза привлекательна, но проверить ее пока что невозможно.