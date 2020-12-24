Елегантні золоті каблучки та тисячі середньовічних срібних монет знайшли посеред кукурудзяного поля у Польщі. Археологи пов'язують скарб із княжною з Русі Марією, донькою Великого князя Київського Святополка.

У Польщі знайшли "найбільш інтригуючий" скарб Княжої доби

Скарби Княжої доби знайшли археологи серед поля кукурудзи у Слушкуві – неподалік Каліша, що у Польщі. Про це розповіли у виданні Nauka w Polsce.

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Дослідженням у листопаді – грудні керував доктор Інституту археології та етнології Польської академії наук Адам Кенджерський. Він розповів, що "кукурудзяна" знахідка – один із найбільш інтригуючих скарбів, виявлених у Польщі. І не дивно, адже у ньому:

6500 срібних монет, дбайливо загорнутих у лляні мішечки.

Значна кількість срібних злитків.

Свинцеві прикраси та 2 золоті каблучки.

Датують слушкувський скарб часом розквіту Княжої доби – XI та XII століттями. А дізналися про нього, що цікаво, археологи від священника, який у 1980-х роках отримав (замовчимо, у який спосіб) цінну інформацію від шукачів скарбів.

Для порівняння: влітку 2020 року в Україні у Житомирській області знайшли скарб часів князів Володимира Святославича та Святополка Ярополковича (IX – X століття). Це була найбільша така знахідка за 100 років, і в ній – аж 32 монети.

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Знайдені у скарбі каблучки прикрашені дорогоцінними каменями та золотими гранулами, але найцікавіше інше. Одна із них має на собі напис кирилицею: "Господи, допоможи слузі своїй Марії". Це й дозволило пов'язати скарб із княжною з Русі:

У той час (нагадаємо, мовиться про XI – XII століття) у польського князя із династії П'ястів Болеслава ІІІ Кривоустого була дружина на ім'я Збислава.

Її сестра Марія також вийшла заміж за поляка – вельможу Петра Влостовича.

Так от, науковці припускають, що обидві княжни – доньки Святополка Ізяславовича, Великого князя Київського.

Знайдені ж монети можуть бути частиною приданого Марії. Утім, історики визнають і те, що гіпотеза ця приваблива, але перевірити її наразі неможливо.

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