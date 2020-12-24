Католицька церква у Німеччині у баварському місті Айхштеті вибачилася за спалення відьом. Упродовж XV – XVIII століть у Айхштеті вбили приблизно 400 невинних людей.

Левову частку жертв полювання на відьом становили жінки. Однак серед катованих та вбитих були також чоловіки і діти. Про це повідомляє The Independent.

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Майже 400 років церква у Айхштеті не згадувала про події минулого. Однак зараз єпископ міста Грегор Марія Франц Ганке пообіцяв встановити меморіальну дошку як символ пам'яті про загиблих.

Єпископ зауважив, що події тих епох – "рана в історії церкви, яка кровоточить".

Зверніть увагу! Жертвами полювання на відьом у Європі стали приблизно 60 тисяч людей. Лише у Німеччині було закатовано приблизно 25 тисяч підозрюваних у чаклунстві.

Процес реабілітації жертв полювання на відьом розпочався нещодавно – у 2011 році. Станом на 2020 рік посмертну реабілітацію через століття отримали декілька сотень "відьом та чаклунів". Деякі міста Німеччини вже вибачилися за свою роль у трагічній сторінці історії людства.