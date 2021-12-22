У Шотландії хочуть посмертно виправдати відьом, яких стратили

Організація "Відьми Шотландії" хоче, щоб країна посмертно помилувала відьом, яких засудили 300 років тому. Мовиться про страти за законом про чаклунство.

"Відьми Шотландії" вимагають виправдання засуджених за "відьомство" та вибачення перед усіма жертвами "полювання". Також в організації хочуть створення Національного меморіалу для вшанування.

До теми Вєсті Глобалайз: Вибачення за полювання на відьом

У петиції згадують і засуджених чоловіків

"Відьми Шотландії" зареєстрували відповідну петицію до шотландського парламенту. Вона набрала вже понад 3 тисячі голосів.

Засновниця групи Клер Мітчелл пояснила, що шотландці не знають жахливих історій та судових помилок щодо жінок. У документі вона звернула увагу і на чоловіків, але зауважила, що все ж "більшість обвинувачених у чаклунстві були жінками".

Я подумала, що ми можемо з цим щось зробити,

– наголосила Мітчелл.

На сайті громадської організації мовиться, що жертвами знущань були близько 84% жертв. Однак зауважують, що цифри неточні, оскільки багатьох засуджених спалювали на вогнищі, щоб не ховати.

Закон "Про чаклунство" діяв у Шотландії до 1736 року. За цей час майже 4 тисячі людей звинуватили в магії, а стратили понад 2,5 тисячі.

Автори петиції відзначили, що наразі в Шотландії є кілька меморіалів засудженим. Проте вони, на думку організації, є радше згадкою про події, аніж вшануванням пам'яті.

Вибачення за відьом у Німеччині: цікаво

Католицька церква у Німеччині вибачилася за спалення відьом. Упродовж XV – XVIII століть у місті Айхштеті вбили близько 400 невинних людей.

Жертвами полювання на відьом здебільшого були жінки. Проте серед катованих та вбитих були також чоловіки й діти.

Єпископ міста пообіцяв встановити меморіальну дошку як символ пам'яті про загиблих. Він зауважив, що ті події є "раною в історії церкви, яка кровоточить".​

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