В Штатах подросток открыл стрельбу в школе: погиб 13-летний ученик

В штате Нью-Мексико, который находиться США, ученик открыл стрельбу прямо посреди дня в школе. Из-за этого трагически погиб 13-летний ученик.

Стрельба произошла во время обеденного перерыва в школе 13 августа. Предварительно известно, что между подростками вспыхнул конфликт.

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В Штатах подросток стрелял прямо в школе

Трагедия произошла в средней школе города Альбукерке. Один из школьников поконфликтовал с учеником. Потом вытащил пистолет и начал стрелять.

К ученикам сразу же подбежал школьный консультант и предотвратил продолжение стрельбы.

"Это был ужасный инцидент, произошедший между двумя людьми. Этого никогда не должно было случиться. Этого не должно происходить в обществе. Этого точно не должно происходить в школе", – сказал заведующий государственными школами Альбукерке Скотт Элдер.

Из-за стрельбы погиб ученик

В результате совершенного погиб 13-летний ученик, а нападавшего задержали. Сейчас правоохранители пытаются выяснить, как у школьника оказалось в руках оружие. Детей забрали из школы родители. Это был только третий день обучения. Теперь занятий не будет до вторника. Однако администрация заверила, что детям предоставят необходимые консультации.

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