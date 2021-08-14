У Штатах підліток влаштував стрілянину в школі: загинув 13-річний учень

14 серпня 2021 , 12:20
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Джерело:

The Washington Post

У штаті Нью-Мексико, що у США, учень відкрив стрілянину прямо посеред дня у школі. Через це трагічно загинув 13-річний учень.

Стрілянина трапилась під час обідньої перерви у школі 13 серпня. Попередньо відомо, що між підлітками спалахнув конфлікт. 

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У Штатах підліток стріляв просто у школі

Трагедія трапилась у середній школі міста Альбукерке. Один з школярів поконфліктував з учнем. Згодом витягнув пістолет й почав стріляти. 

До учнів відразу ж підбіг шкільний консультант та запобіг продовженню стрілянини.

"Це був жахливий інцидент, що стався між двома людьми. Цього ніколи не повинно було трапитися. Цього не повинно відбуватися в суспільстві. Цього точно не повинно відбуватися в школі", – сказав завідувач державними школами Альбукерке Скотт Елдер.

Через стрілянину загинув учень

Внаслідок вчиненого загинув 13-річний учень, а нападника затримали. Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати, як у школяра опинилась у руках зброя. Дітей забрали зі школи батьки. Це був тільки третій день навчання. Тепер занять не буде до вівторка. Однак адміністрація запевнила, що дітям нададуть необхідні консультації.

Останні трагічні стрілянини в Україні та світі: коротко

  • У місті Плімут на півдні Англії ввечері 12 серпня сталася моторошна стрілянина. Правоохоронці повідомили про 6 загиблих. Згодом стало відомо, що нападник покінчив життя самогубством. Ним виявився 23-річний чоловік, який на одному з останніх відео жалівся на життя та висловлював думки, що йому здається нібито він Термінатор.
  • 11 серпня на Рівненщині розшукали підозрюваного у моторошному вбивстві. На початку 2021 року він відкрив стрілянину в натовпі людей поблизу нічного клубу.
  • Перед тим у Одесі 9 серпня громадянин Росії почав стріляти з пістолета. Це почули перехожі та викликали правоохоронців.
Автор: Діана Квасневська