Інцидент стався у місті Дубно в ніч проти 8 січня. Все почалося з того, що між потерпілим та підозрюваним розгорівся конфлікт.

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34-річний чоловік дістав з автомобіля предмет, схожий на автомат. Спочатку він здійснив декілька пострілів вгору, а згодом – безпосередньо у свого опонента. Той зазнав вогнепальних поранень голови, тулубу та живота. Травми, на жаль, були несумісні з життям.

Підозру вручили батькові

Нападник втік з місця скоєння злочину. Упродовж понад 7 місяців він переховувався від правоохоронців. Чоловіка оголосили в розшук. Довідка. Підозру за статтею про умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, вручили батькові нападника. Стрілець здався правоохоронцям

10 серпня підозрюваний сам прийшов до столичної поліції. Його доправили до Рівненського міського суду, його відправили під варту. Чоловіку загрожує позбавлення волі строком від 8 до 15 років або й довічне ув'язнення.

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