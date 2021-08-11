Інцидент стався у місті Дубно в ніч проти 8 січня. Все почалося з того, що між потерпілим та підозрюваним розгорівся конфлікт.
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34-річний чоловік дістав з автомобіля предмет, схожий на автомат. Спочатку він здійснив декілька пострілів вгору, а згодом – безпосередньо у свого опонента. Той зазнав вогнепальних поранень голови, тулубу та живота. Травми, на жаль, були несумісні з життям.
Підозру вручили батькові
10 серпня підозрюваний сам прийшов до столичної поліції. Його доправили до Рівненського міського суду, його відправили під варту. Чоловіку загрожує позбавлення волі строком від 8 до 15 років або й довічне ув'язнення.
Стрілянина у Дубно: інші подробиці
- Між двома компаніями на вулиці виникла сутичка та бійка. Загиблим виявився місцевий фельдшер, йому було лише 23 роки.
- За інформацією правоохоронців, підозрюваний на момент скоєння злочину перебував у стані алкогольно сп'яніння.
- Після стрілянини нападник намагався протаранив припарковане поруч авто, а потім врізався у стіну. Тоді чоловік кинув кермо і втік.