Из-за насилия с оружием: в штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения

В штате Нью-Йорк в США участились случаи насилия. В частности, с применением огнестрельного оружия. Поэтому власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за многочисленных инцидентов.

Соответствующий указ издал губернатор штата Эндрю Куомо. В нем говорится о том, что производители оружия теперь снова будут нести ответственность в штате за совершение ущерба.

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Куомо написал в соцсети, что объявляет чрезвычайное положение в связи с насилием с применением огнестрельного оружия. Это, по его словам, спровоцировало кризис в сфере здравоохранения.

Шаги против незаконного оружия

Куомо также пообещал начать "войну" за остановку потока незаконного оружия в Нью-Йорк с юга. В полиции штата также вскоре появится спецподразделение по борьбе с незаконным оборотом оружия. Об этом сообщает Business Insider.

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