Через насильство зі зброєю: у штаті Нью-Йорк ввели режим надзвичайного стану

У штаті Нью-Йорк, що у США, почастішали випадки насильства. Зокрема, із застосуванням вогнепальної зброї. Тож влада запровадила режим надзвичайної ситуації через численні інциденти.

Відповідний указ видав губернатор штату Ендрю Куомо. У ньому мовиться про те, що виробники зброї тепер знову нестимуть відповідальність в штаті за вчинення шкоди.

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Куомо написав у соцмережі, що оголошує надзвичайний стан у зв'язку з насильством із застосуванням вогнепальної зброї. Це, за його словами, спровокувало кризу в сфері охорони здоров'я.

Кроки проти незаконної зброї

Куомо також пообіцяв почати "війну" за зупинку потоку незаконної зброї до Нью-Йорка з півдня. У поліції штату також невдовзі з'явиться спецпідрозділ по боротьбі з незаконним обігом зброї. Про це повідомляє Business Insider.

Останні інциденти у США зі зброєю