Через насильство зі зброєю: у штаті Нью-Йорк ввели режим надзвичайного стану
Джерело:твітер Ендрю Куомо
У штаті Нью-Йорк, що у США, почастішали випадки насильства. Зокрема, із застосуванням вогнепальної зброї. Тож влада запровадила режим надзвичайної ситуації через численні інциденти.
Відповідний указ видав губернатор штату Ендрю Куомо. У ньому мовиться про те, що виробники зброї тепер знову нестимуть відповідальність в штаті за вчинення шкоди.
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Куомо написав у соцмережі, що оголошує надзвичайний стан у зв'язку з насильством із застосуванням вогнепальної зброї. Це, за його словами, спровокувало кризу в сфері охорони здоров'я.
Кроки проти незаконної зброї
Куомо також пообіцяв почати "війну" за зупинку потоку незаконної зброї до Нью-Йорка з півдня. У поліції штату також невдовзі з'явиться спецпідрозділ по боротьбі з незаконним обігом зброї. Про це повідомляє Business Insider.
Останні інциденти у США зі зброєю
- Раніше CNN з посиланням на дані Gun Violence Archive повідомило, що за вихідні до Дня незалежності з 2 по 4 липня через випадки зі стріляниною в Штатах загинули щонайменше 150 осіб.
- Лише в Нью-Йорку зафіксували 21 інцидент зі стріляниною. На жаль, загинули 26 осіб.
- Втім, ця цифра менша, ніж за аналогічний період 2020 року. Тоді в 25 стрілянинах загинули 30 осіб.
- Саме 4 липня в місті сталось 12 випадків, коли стріляли. Тоді 13 людей постраждали – це більше, ніж у 2020 році.