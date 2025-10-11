В Украине появилась возможность быстро снять нарушение воинского учета. Через несколько дней после уплаты штрафа через приложение "Резерв+" можно оформить бронирование от мобилизации.

По словам адвоката адвокатского объединения "Актум" Екатерины Петренко, если у человека только одно нарушение, проблем после оплаты штрафа не возникает. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее комментарий "РБК-Украина".

Смотрите также Новый механизм мобилизации: какие данные получат ТЦК и где будут искать военнообязанных

Как можно получить бронь после оплаты штрафа?

Адвокат говорит, что, если лицо стремится быстро снять нарушение правил воинского учета, стоит оплатить штраф. В приложении "Резерв+" пользователь видит свое нарушение, например, неявку по повестке. Через вкладку "Создать заявление" он признает правонарушение и ожидает решения до трех дней.

Далее в установленный срок до 40 дней платит штраф в размере 8500 гривен. После оплаты система автоматически отправляет данные в ТЦК, а решение появляется в приложении.

На следующий день клиент обновил "Резерв+" и увидел, что его сняли с розыска – красной отметки уже не было. С таким документом мы подали его на бронирование в пятницу, а бронь пришла уже в воскресенье,

– рассказывает об одном из таких случаев Петренко.

Она также советует заранее проверять количество нарушений. Это можно сделать через адвокатский запрос или напрямую в ТЦК. Кроме этого, после уплаты штрафа стоит согласовать действия с работодателем, чтобы он вовремя подал заявку на бронь.

На весь процесс от момента снятия с розыска до получения брони идет примерно 72 часа. Адвокат отмечает, что главное – действовать синхронно и после снятия с розыска сразу подаваться на бронь, ведь если работодатель затянет этот процесс, можно просто не успеть.

Однако Петренко признала, что не все территориальные центры одинаково эффективны. Например, Корабельный ТЦК в Николаеве работает оперативно – отвечает на запросы в течение трех дней, предоставляет ответы онлайн и даже звонит для уточнения деталей. Зато другие ТЦК часто игнорируют электронную почту.

По словам адвоката, в таких случаях стоит отправлять запросы по почте, подавать жалобы или обращаться в суд.

Бронирование от мобилизации в Украине: что стоит знать