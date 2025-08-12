В Резерв+ запустили оплату штрафа за неявку по повестке: как это работает
- В приложении Резерв+ теперь можно оплатить штраф за неприбытие в ТЦК по повестке, что снижает сумму штрафа до 8 500 грн при уплате в течение 20 дней.
- Игнорирование штрафа может привести к увеличению суммы до 34 000 грн, блокировки счетов, ареста имущества, или транспорта, а также к уголовной ответственности за систематическое игнорирование повесток.
В приложении Резерв+ появилась возможность оплатить штраф за неприбытие в ТЦК по повестке. Минобороны объяснило, как работает алгоритм и сколько можно сэкономить за быструю оплату.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины. В приложении Резерв+ заработала новая функция – теперь можно оплатить штраф за неприбытие в территориальный центр комплектования по повестке.
Читайте также Отсрочка онлайн через Резерв+: как оформить и продлить без военкомата
Как в Резерв+ оплатить штраф за игнорирование повестки?
Ранее сервис позволял оплачивать только штрафы за несвоевременное уточнение данных.
В Министерстве обороны объяснили, что врученной считается повестка, которую работники ТЦК передали лично или прислали по почте. Все такие документы фиксируются в реестре Оберег. Если повестка вручена надлежащим образом, но военнообязанный не явился, он рискует получить штраф.
Чтобы оплатить его через Резерв+, нужно:
Подать заявление о признании нарушения в разделе "Штрафы онлайн".
Дождаться постановления от ТЦК (до трех дней).
Оплатить штраф в размере 8 500 грн в течение 20 дней, что составляет 50% от полной суммы.
Если проигнорировать платеж, сумма возрастет до 17 000 гривен, а еще через 20 дней – до 34 000 гривен. В случае неуплаты дело может попасть в исполнительную службу, что приведет к блокированию счетов, ареста имущества или транспорта.
После оплаты красная лента в приложении исчезнет, но обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется. Повестки могут поступать и в дальнейшем, а систематическое игнорирование станет основанием для уголовной ответственности.