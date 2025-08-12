В приложении Резерв+ появилась возможность оплатить штраф за неприбытие в ТЦК по повестке. Минобороны объяснило, как работает алгоритм и сколько можно сэкономить за быструю оплату.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины. В приложении Резерв+ заработала новая функция – теперь можно оплатить штраф за неприбытие в территориальный центр комплектования по повестке.

Как в Резерв+ оплатить штраф за игнорирование повестки?

Ранее сервис позволял оплачивать только штрафы за несвоевременное уточнение данных.

В Министерстве обороны объяснили, что врученной считается повестка, которую работники ТЦК передали лично или прислали по почте. Все такие документы фиксируются в реестре Оберег. Если повестка вручена надлежащим образом, но военнообязанный не явился, он рискует получить штраф.

Чтобы оплатить его через Резерв+, нужно:

Подать заявление о признании нарушения в разделе "Штрафы онлайн".

Дождаться постановления от ТЦК (до трех дней).

Оплатить штраф в размере 8 500 грн в течение 20 дней, что составляет 50% от полной суммы.

Если проигнорировать платеж, сумма возрастет до 17 000 гривен, а еще через 20 дней – до 34 000 гривен. В случае неуплаты дело может попасть в исполнительную службу, что приведет к блокированию счетов, ареста имущества или транспорта.

После оплаты красная лента в приложении исчезнет, но обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется. Повестки могут поступать и в дальнейшем, а систематическое игнорирование станет основанием для уголовной ответственности.