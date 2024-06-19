Штрафы за оскорбительные сообщения сексуального характера: Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, который имеет целью усилить ответственность за насилие в отношении женщин и домашнее насилие. В частности, теперь за отправку унизительных сообщений сексуального характера грозит штраф.

За законопроект №8329 Рада проголосовала еще в мае. Им вносят изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, учитывая пункты Стамбульской конвенции.

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Детали закона

По новому закону сексуальное домогательство, то есть умышленное совершение против желания лица оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально (слова, жесты, телодвижения), в том числе с использованием электронных коммуникаций, – влечет за собой наложение штрафа от 1 360 до 2 720 гривен или общественные или исправительные работы.

Также админответственность грозит за совершение насилия по признаку пола - умышленное совершение любыхкаких действий (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера, направленных против конкретного человека из-за его принадлежности к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях (положение, обязанности, поведение и т.д.) женщины или мужчины в обществе, в результате чего был нанесен вред физическому (без причинения телесных повреждений) или психическому здоровью потерпевшего.

Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет будут нести ответственность за совершение домашнего насилия на общих основаниях. Также вводится административная ответственность за совершение сексуальных домогательств.

Кроме этого закон содержит специальное положение в отношении несовершеннолетних и малолетних лиц, которые присутствовали при совершении домашнего или гендерно обусловленного насилия. Теперь такие лица также будут считаться потерпевшими. Кроме того, за такие случаи предусмотрена административная ответственность.

Другие основные пункты законопроекта № 8329 следующие:

ответственность за совершение насилия по признаку пола и сексуальные домогательства отражается в отдельных статьях КУоАП;

исключается освобождение обидчика от ответственности по основаниям малозначительности совершенного правонарушения;

суды наделяются полномочиями одновременно с решением вопроса о наложении взыскания за административное правонарушение решить вопрос о направлении лица, совершившего домашнее насилие или насилие по признаку пола, на прохождение программы для таких лиц.

Напомним, что Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями еще 20 июня 2022 года. Она вступила в силу 1 ноября того же года.