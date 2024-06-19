Штрафи за образливі повідомлення сексуального характеру: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, який має на меті посилити відповідальність за насильство щодо жінок і домашнє насильство. Зокрема, тепер за надсилання принизливих повідомлень сексуального характеру загрожує штраф.

За законопроєкт №8329 Рада проголосувала ще у травні. Ним вносять зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, враховуючи пункти Стамбульської конвенції.

Дивіться також "Воюватимуть лише бідні?": чи запрацює в Україні економічне бронювання, як вплине на мобілізацію

Деталі закону

За новим законом сексуальне домагання, тобто умисне вчинення проти бажання особи образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла), у тому числі з використанням електронних комунікацій, – тягне за собою накладення штрафу від 1 360 до 2 720 гривень або громадські або виправні роботи.

Також адмінвідповідальність загрожує за вчинення насильства за ознакою статі — умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру, спрямованих проти конкретної людини через її належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі (становище, обв’язки, поведінку тощо) жінки або чоловіка в суспільстві, внаслідок чого була завдана шкода фізичному (без спричинення тілесних ушкоджень) або психічному здоров’ю потерпілого.

Неповнолітні віком від 16 до 18 років нестимуть відповідальність за вчинення домашнього насильства на загальних підставах. Також вводиться адміністративна відповідальність за вчинення сексуальних домагань.

Окрім цього закон містить спеціальне положення щодо неповнолітніх та малолітніх осіб, які були присутні при вчиненні домашнього або гендерно зумовленого насильства. Тепер такі особи також вважатимуться потерпілими. Крім того, за такі випадки передбачена адміністративна відповідальність.

Інші основні пункти законопроєкту № 8329 такі:

відповідальність за вчинення насильства за ознакою статі та сексуальні домагання відображається в окремих статтях КУпАП;

унеможливлюється звільнення кривдника від відповідальності за підставами малозначності вчиненого правопорушення;

суди наділяються повноваженнями одночасно з вирішенням питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення вирішити питання про направлення особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, на проходження програми для таких осіб.

Нагадаємо, що Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами ще 20 червня 2022 року. Вона набула чинності 1 листопада того ж року.