Штурмовики SWAT пугают одним лишь видом: "Спецназ города Ангелов" пустил корни в США

Спецназ или контртеррористические подразделения берут на себя роль защитников, когда полиция не справляется. Хотя задачи у них одинаковые, уровень опасности и риска отличается, в частности во время специализированных миссий.

В США с такой целью создали подразделение "Спецназ города Ангелов", или "Калифорнийские бойцы". Речь идет о SWAT-формировании, которое часто фигурирует в фильмах и сериалах. Однако в реальности они приезжают на самые важные вызовы и без них штурм не начинают, поскольку в SWAT обучают специальным приемам ведения боя.

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Прототип SWAT

Идея создать "Спецназ города ангелов" возникла после серии банковских ограблений 1960-х годов в Филадельфии, штат Пенсильвания. Постоянные грабежи добавляли немало проблем местным полицейским, поскольку перестрелки обычно заканчивались плохо для представителей закона.



SWAT возник после серии ограблений банков в Филадельфии / Фото Oregon Department of Transportation

Поэтому в городе решили создать специальный отряд из 100 офицеров, которых подготовят специально для противостояния грабителям банков. И система сработала, ведь такие копы имели усиленную тренировку, они отлично стреляли и избегали человеческих жертв. Эти офицеры стали прообразом будущего подразделения Special Weapons And Tactics, то есть "специальное вооружение и тактика".

Когда я только начал думать над концепцией, надо мной в участке все смеялись. Говорили, что ничего не получится, потому что это не полиция, представляющая закон. Дэрил Гейтс Соучредитель SWAT

В 1960-х годах Гейтс был одним из тех, кто создавал SWAT в полицейском участке Лос-Анджелеса. Бойцы LA по сей день являются первым и оригинальным подразделением спецслужбы в США.

Новизна идеи заключалась в концепции формирования – целесообразности использования. По сей день полицейские аналитики оценивают риски каждого задания и определяют, направлять ли туда спецподразделение.

Сначала я планировал, что SWAT – это аббревиатура "Штурмовая группа атаки". Однако мне сделали замечание и сказали, что я не могу создать ведомство, которое будет атаковать. Мы тогда подумали и решили, что аббревиатура будет означать "Команда, использующая специальное оборудование и тактику. Дэрил Гейтс Соучредитель SWAT

Борьба с террористами SLA

Сразу после создания, членов подразделения начали активно использовать для подавления протестов темнокожих. В частности для борьбы с движением "Черных пантер". Бойцы SWAT имели резиновые дубинки, слезоточивые гранаты и другую экипировку, которая позволяла делать рейды на штаб-квартиры "пантер".

Когда те начали давать отпор из автоматных очередей, к делу подключили SWAT. Региональные лидеры движения темнокожих сдавались один за другим, поскольку войти с ними в перестрелку означало смерть.

Когда я вышел из здания, взглянул вверх, а нас отовсюду окружали люди в черной униформе. Я тогда подумал: "кто это, черт возьми, такие?". Черная обувь, черные брюки, черные накидки. Все в черном. Экс-участник "Черных пантер"

Если в большинстве случаев с "пантерами" удавалось разойтись без лишних хлопот, то в истории SWAT не всегда были случаи мирных урегулирований конфликтов. В 1973 году в США появилась группировка, именовавшая себя Симбионистской армией освобождения, сокращенно SLA.

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За 2 года деятельности леворадикалы успели наделать немало бед – убийства, грабежи, похищения людей, автомобилей. Как-то они даже взяли в заложницы внучку миллиардера Уильяма Херста, которая впоследствии присоединилась к их движению.

В арсенале SLA были пулеметы, снайперские винтовки и они хорошо знали район. Поэтому на задание отправили бойцов SWAT, которые 18 раз пытались установить контакт и предлагали леворадикалам сложить оружие и гарантировали справедливый суд.

Когда террористы отказались, коммандос пошли в наступление, которое длилось 61 минуту. Обе стороны выстрелили более 3700 пуль. В итоге все закончилось тем, что дом, в котором забаррикадировались злоумышленники, сгорел, а 6 членов SLA погибли.

Сначала забросили слезоточивый газ. Только двинулись с места, чтобы пойти в наступление, столкнулись с огромным количеством огнестрельного оружия, из которого начали стрелять по нам. У них внутри даже были пулеметы. Рон Маккарти Экс-боец SWAT

Однако на задании не пострадал никто из гражданских или 60 правоохранителей. После этого бойцам начали поступать запросы от полицейских участков разных штатов с просьбой помочь создать аналогичные подразделения.

Пригодилась концепция Дэрила Гейтса. Каждое подразделение входило в одну структуру, но действовало независимо и в рамках законов каждого штата. Если в Лос-Анджелесе SWAT выполняют задачи исключительно с повышенным риском, то в меньших городах их привлекают к урегулированию крупных ДТП, охране мест во время праздников, тушению лесных пожаров и тому подобное.

Летние Олимпийские игры

Летом 1984 года в США состоялось грандиозное событие – Летние Олимпийские игры, к которым бойцов SWAT готовили очень тщательно. Наученные горьким опытом Олимпиады 1972 года в Мюнхене американцы решили работать на опережение. Спецназ тренировали совместно с:

французский GIGN;

британскими SAS;

немецкими GSG-9.

Летнее событие также было плацдармом политического противостояния Москвы и Вашингтона. Ряд социалистических стран с Кремлем во главе бойкотировали игры, поэтому в США опасались, чтобы не было каких-то провокаций.

Во время Олимпиады в Мюнхене 1972 года произошел террористический акт. Палестинские боевики из "Черного сентября" взяли в заложники 11 израильских спортсменов, 2 из них убили. В результате неудачной попытки освобождения заложников, все они погибли – палестинец бросил в вертолет с ними гранату, а других прошил его автоматной очередью. Через день спортивные соревнования возобновили.

Поэтому помимо иностранных разведок и контртеррористических подразделений, бойцы SWAT держали контакт и с ЦРУ, чтобы быть в курсе всего происходящего вокруг. Олимпийские игры, пожалуй, стали единственным местом, где калифорнийский спецназ отказался от своих главных принципов и был готов держать свой сектор в безопасности любой ценой.

Члены подразделения SWAT пытаются влезать в перестрелки очень редко. И это разумное решение. Отсутствие перестрелки уменьшает шансы на ранение среди гражданских, среди офицеров, да и среди самих преступников. SWAT – это подразделение призванное спасать жизни, а не забирать его,

– отметил исследователь Дэвид Клингер.

Однако, по словам экс-бойца Рона Маккарти, иногда существует лишь один способ утихомирить человека, который совершает насилие – отвечать тем же. Магических решений проблем не существует.

Условия для бойцов SWAT

Стать участником "Калифорнийских бойцов" непросто. Нужно отслужить не менее 10 лет полицейским и пройти курс отбора и тренировки с изучением различных методик боя. Много внимания уделяется стрельбе, хоть оружие в SWAT используют редко.

Одна из методик подготовки называется PCR. Кандидат путешествует по лабиринтам из комнат, где в хаотичном порядке открываются двери, а дальше бойцу нужно сориентироваться – где злоумышленник, а где – гражданский человек и как можно скорее ликвидировать вора. Действовать нужно молниеносно быстро и выстрелить в конкретную точку – треугольник на лбу "злоумышленника".

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Бойцы должны помнить, что пострадать может и заложник, поэтому в большинстве рейдов все заканчивается на этапе со слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Ко всему, на крышах соседних зданий караулят снайперы.

Успех SWAT в том, какие люди здесь работают. Все зависит от того, насколько квалифицированные офицеры вступают в ряды, и тренировки, которую они все проходят. Техника не играет большой роли, потому что без головы на плечах неважно, какой инструмент у тебя в руках. Джейсон Петручелли Боец SWAT

Каждый боец может выбрать направление, которое ему подходит – инженер, сапер, штурмовик, снайпер и тому подобное. Бывают случаи, когда направления меняют, в зависимости от штата или города. Например, в Майами есть особая каста коммандос, которые нападают из воды.

Туда отбирают лучших спецназовцев и отправляют к особо опасным злоумышленникам в портах или на лайнерах с людьми. В общем, более 80% вызовов членов SWAT – это "стандартные" для них миссии по обезвреживанию группы вооруженных людей. Для уникальных случаев по спасению заложников в США есть отдельное ведомство – Hostage Resque Team.

Каждого бойца мы стараемся тренировать в соответствии с его возможностями. Есть люди, которые занимаются исключительно одним типом вызовов. Есть снайперы, для которых нужна другая, более сложная подготовка. Однако все подразделения всегда вместе – взаимодействие помогает выполнять спецоперации. Джефф Бреденгоф Инструктор

Противодействие наркоторговле

В 1980-х годах Рональд Рейган начал жесткую политику борьбы с распространением наркотиков. К арестам членов банд, дилеров и нарколабораторий привлекли бойцов SWAT. Они внезапно врывались на локацию и задерживали злоумышленников и пугали их одним лишь видом.



К рейдам на наркоторговцев привлекли бойцов SWAT / Фото из Unsplash

В течение 10 лет у подразделения было более 30 тысяч выездов по всей территории США. Система поиска и обезвреживания притонов и банд была настолько отработанной, что SWAT начали сотрудничать с ведомством DEA. Обмен информацией между ними продолжается по сей день.

Интересно знать. В США в 2008 году возник термин "сватинг" на обозначение ложных вызовов одноименной спецслужбы, чтобы насолить другому человеку. Часто жертвами "шутников" становятся знаменитости и публичные лица. За такой фейковый вызов спецназу предусмотрен штраф с покрытием стоимости выезда стражей или лишения свободы.

"Спецназ города Ангелов" также помогает другим подразделениям бороться с наркотиками в США. Задачи нелегкие, ведь не всегда понятно, кто будет за дверью – невооруженный дилер или член банды, готовый на все.

SWAT – это хорошо тренированное подразделение призванное бороться со сложными и рискованными задачами. У нас лучшая экипировка, лучшая подготовка, лучшие характеристики оружия,

– рассказал боец SWAT Брэнд Гаррольд.

Промахи SWAT

В почти безупречной истории спецназа есть и неудачные примеры работы. Речь идет о случае с 2008 года, когда в Аризоне начали "охоту" за марихуаной. После отслеживания, рейдов и арестов, правоохранителям удавалось выйти на поставки и конфисковали наркотики.

Как-то они решили не изымать товар, а отследить, куда его отправят. Посылка дошла до штата Мэриленд, в городок Бервин-Хайтс. Пакет положили у дверей солидного дома, неизвестно намеренно ли, но бойцы SWAT решили штурмовать его.

Я проснулся от взрыва. Это была моя входная дверь, которую просто снесло. Дальше зашли люди в черном. На пол положили всех, даже мою мачеху, а вместе с ней двух моих псов. Затем они застрелили обеих собак. И один из них спросил, не находятся ли они в доме мэра, другой ответил утвердительно. Чей Кальво Мэр Бервин-Хайтса

Бойцы не сориентировались, что штурмуют квартиру мэра, который ни в чем не был виноват. Кальво подал в суд из-за убитых собак, но ни один боец не понес наказания. Только в 2010 году правоохранители заявили, что выполняли свою работу и не жалеют о содеянном.

По состоянию на сегодня, инцидентов со штурмом помещений политиков уже нет, однако выезды на вызов о наркотиках - не редкость. Добавились еще и постоянные перестрелки в школах, а такие миссии требуютщие максимального внимания.

В США есть 2 вида команды SWAT – те, которые работают полный рабочий день и неполный. Те, кто работают полный день, обычно, дислоцируются в крупных городах – Денвер, Даллас, Детройт. Все остальные являются обычными полицейскими, которые при необходимости выезжают на спецзадание. Джефф Бреденгоф Инструктор

Каждый год вызовов в работе таких подразделений становится все больше. Они хорошо понимают, что на их плечах лежит ответственность не только за жизни гражданских, которым могут повредить преступники, но и за полицейских. И где бы они ни были, у всех одна цель – служить и защищать, независимо от рисков и цены за выполнение задач.