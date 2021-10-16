Американцы выступили посредниками, которые пытались обелить репутацию палачей на международной арене, а также следили за тем, чтобы все оставалось в тайне. Кровавые события получили название операция Condor и стали первой легализованной программой по уничтожению оппозиции за рубежом.

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Диктатура Аугусто Пиночета

11 сентября 1973 года в Чили тысячи военных осадили президентский дворец и свергли правительство президента Сальвадора Альенде. К власти пришел новый глава – диктатор Аугусто Пиночет. Его правление в стране сопровождалось репрессиями, террором и пытками невыгодных режиму людей.

Пиночет в своей политической деятельности очень отличался от предшественника и пресекал любое неповиновение, в отличие от мягкотелого марксиста Альенде. Расцвет политики "красных" в Чили мог перерасти в распространение советской идеологии на всю Латинскую Америку, поэтому ЦРУ хорошо постаралось, чтобы Пиночет получил президентское кресло.



Режим Пиночета сопровождался репрессиями и террором / Фото с Общеисторического архива МИД Чили

Спецслужбы США проводили информационную пропагандистскую кампанию против Альенде и настраивали против него народ. Давили на страну в экономическом плане, что привело к военному перевороту. После началось планирование операции Condor.

Операция Condor – это международное сотрудничество стран, которые совместными усилиями боролись против диссидентов. Пиночет, в рамках этой операции, в 1974 году убил генерала Карлоса Пратса, который был важным военным лидером, который не соглашался с его политикой. Еще одно убийство он заказал уже в Риме. Выслал туда отряд, ликвидировал одного политика, который создавал оппозицию к режиму Пиночета в Европе. Джон Дингес Писатель

Террор, направленный на уничтожение интеллектуалов

Пиночет с радостью шел на сотрудничество с США, но не забыл заручиться поддержкой соседей – Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая и Уругвая, которые все, кроме Аргентины, имели жесткие режимы. Чилийский диктатор инициировал операцию Condor, чтобы расправить со всеми марксистами, оппозиционерами и инакомыслящими в других странах.

В масштабной кампании участвовали спецслужбы 6 латиноамериканских стран. Они наладили связи между собой и сообщали друг другу о местах проживания или передвижения нужных им людей, а дальше по указанию разбирались с целями.

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Сценарий всегда был один – пытки, чтобы выбить как можно больше информации, а затем смерть. Пиночет хотел навсегда умерить голос оппозиции, поскольку боялся интеллектуалов, которые могли бы объединиться против него.

Операция Condor была международным, коллаборационистским, межграничных и транснациональным террором, который репрессировал неугодных режиму. В 1970 – 1980-х годах политические режимы этих стран убивали людей, которых они называли мятежниками, даже за рубежом. Это была попытка раздавить демократическую оппозицию. Питер Корнблах Писатель

Тотальный контроль и наблюдение за диссидентами происходило постоянно. Спецслужбы 6 стран настолько эффективно наладили работу между своими ведомствами, что единственным возможным вариантом убежать от преследования было покинуть границы Латинской Америки. И далеко не каждому удалось спрятаться даже в Европе.

Отряды смерти Пиночета выбирали самые кровавые методы расправы. Делали все для того, чтобы не просто обезвредить человека, а сломать жизнь ее семье и друзьям и заодно запугать всех остальных. Под "горячую руку" попадали певцы, писатели, актеры и особенно – представители враждебных Пиночету и других режимов партий.

Операция Condor была хорошо спланированным действием, которым занимались элитные спецслужбы. Именно благодаря Condor ликвидировали только важнейших оппозиционеров, которых искали по всему миру. Джон Дингес Писатель

"Зеленый свет" от Киссинджера

По другой версии, спецслужбы латиноамериканских государств не чурались расправляться и с мирным населением тоже. Особенно это касалось тех, кто имел друзей-сторонников оппозиции или осмеливался возразить военным и спецотрядам.

Точных данных о казни не существует, только приблизительные цифры, колеблющиеся от 60 до 90 тысяч жертв. Таких масштабов террора удалось достичь благодаря американцам, которые прикрывали спецоперацию. В Вашингтоне отметили, что Condor – это усилия латиноамериканских спецслужб в борьбе против терроризма, хоть "террористами" выступали диссиденты и интеллектуалы.

Американцы сказали, что волноваться за разглашение не нужно, потому что они прикроют и поддержат. Важно, что за 2 недели после официального создания Condor ее лидеры фактически узаконили убийства за пределами Латинской Америки. Когда Киссинджер сказал о поддержке США, лидеры тех стран восприняли это как "зеленый свет" на расправу с неугодными режиму людьми. Джон Дингес Писатель

Речь идет о Генри Киссинджере, экс-госсекретаре США. Он еще жив и выступает против принятия Украины в НАТО и критиковал санкции против России после начала войны на Донбассе. В свое время он лично общался с режимами по операции Condor.

Несмотря на откровенную поддержку и прикрытие пыток и издевательств над людьми, помощи диктаторам, в 1973 году Киссинджер стал лауреатом Нобелевской премии мира. Он пытался доказать всем, что операция важна, поскольку препятствует коммунистам. Ему было все равно, что с таким подходом США не отличаются от тех же "красных". Однако наказания он не понесет, поскольку ему уже почти 100 лет и он до сих пор преподает в нескольких университетах.



После прикрытия пыток, Киссинджер стал лауреатом Нобелевской премии / Фото LBJ Presidential Library

"Операция Condor привлекла внимание американцев потому, что США были заинтересованы в получении контроля на континенте. Их желание получить экономические, культурные и политические преимущества – это главный ключ", – рассказал жертва репрессий Перес Эскивель.

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Расправа над Орландо Летельером

Американцы были заинтересованы в существовании спецоперации, потому что недопустив "красных" в Латинскую Америку и поддержав режимы в регионе их было бы легче прижать санкциями. А казни гражданских, пытки и нарушения прав человека просто замалчивались.

Методология работы агентов была проста – поймать или похитить, пытать или сразу убить. Главное потом сделать так, чтобы тело исчезло. Очень мало людей, которые попадали в руки агентов, выживали. Джон Дингеса Писатель

В 1976 году карательные отряды Пиночета расправились с Орландо Летельером, который жил в США. Во времена президента Альенде он работал министром внутренних дел. После переворота его задержали и пытали, однако в 1975 году он перебрался в Вашингтон, откуда призвал европейцев давить на Чили и разрушить режим.

Чтобы разобраться с Лательером, диктатор подослал к нему 5 киллеров – кубинских американцев, которые подложили взрывчатку под авто политика. Ликвидировать цель удалось, а власть сделала вид, будто ничего не случилось. Показательно наказали нескольких членов чилийских спецслужб, которых и обвинили в убийстве Летельера, а Пиночета никто не трогал.

"Люди для них были всего лишь ресурсом. Они были психически больными садистами. До сегодняшнего дня люди, которые тогда осуществляли репрессии, спокойно доживают дни и пытают родственников жертв тем, что не говорят, где дели тела убитых", – рассказал директор музея.

Ведомство DINA

Чилийцы в своих террористических действиях сотрудничали с аргентинским ведомством DINA, напоминавшем скорее карательный отряд. Орган выполнял функции сбора разведки, следил за гражданами и активно делал все, чтобы режимы 6 латиноамериканских стран удержались.

"Архитектором" операции Condor в Аргентине был Мануэль Контрера, который тогда занимал должность директора спецслужбы. Жертвы, которым удалось выжить после пыток, описывали его как бездушного садиста. Когда в 1990-х документы о спецоперации рассекретили, Контреру осудили за убийство Лательера и приписали все зверства. Его отправили в тюрьму на более 500 лет, но палач так и не признал вины.

Я не жалею ни о чем. Единственный, перед кем я попрошу прощения – это перед Богом. Больше ни перед кем. Мануэль Контрера Экс-глава спецслужбы DINA

Особая жестокость аргентинцев и чилийцев

Аргентинцы и чилийцы в своих методах расправ отличались особой жестокостью. Диссидентов, интеллектуалов и простых приверженных оппозиции граждан отлавливали и начинали проводить "допросы" на вертолетах. Жертв живыми сбрасывали с высоты. Это была демонстрация того, что бывает с людьми, которые идут против системы.

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На судах исполнители такой казни говорили, что действительно допрашивали людей на вертолете и пытались запугивать. Однако следствие указало, что шум вертолета мешает проводить допрос, соответственно людей намеренно сбрасывали с высоты.

"Меня как-то схватили и сказали: "Добро пожаловать в Уругвай". Привезли в грузовике в один дом, который мы называли маленьким адом. Затем хотели заставить меня думать, что я в Аргентине, включали по радио аргентинские программы. Звук подкручивали на максимум, чтобы заглушить крики тех, кого пытали в соседних комнатах", – рассказал жертва репрессий Хулио.

Финал операции Condor

Конец спецпрограммы Condor пришелся на начало 1980-х годов, когда произошла Фолклендская война. Великобритания и Аргентина боролись за контроль над островами и последние проиграли. Давление международного сообщества на страны Латинской Америки заставил режимы ослабить хват и спецслужбы стали не такими жесткими.

В 1990 году закончилось правление Пиночета, которое позволило отвернуть занавес жестокости. Президент США Билл Клинтон приказал рассекретить документы, связанные с операцией Condor. Для мира стали доступными более 16 тысяч документов с описаниями работы спецслужб, роли американцев и именами жертв. Однако большинство документов остались в тайне.

Память – это не то, что застряло где-то в прошлом. Память должна помогать нам строить настоящее. Только так мы сможем построить другое общество. Адольфо Перес Эскивель Жертва репрессий

Официально операция Condor закончилась в середине 1980-х годов, но неофициально террор и пытки продолжались еще десяток лет. Пиночет не отбыл наказание, высшие чины спецслужб – тоже.

С началом "нулевых" состоялся ряд расследований и судов, во время которых арестовали и даже бросили за решетку людей, причастность которых удалось доказать. США на официальном уровне своей причастности и поддержки не признали и извинений не просили.

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Историки до сих пор спорят, ЦРУ лишь наблюдало, или помогало и закрывало глаза на некоторые преступления. Вывод в этой истории один – США знали обо всем, но ничего делали и, возможно, скрытые документы – это единственное доказательство, которое никто никогда не увидит. Поэтому единственное, что остается – общаться с теми, кому удалось выжить.

Мне натянули мешок на голову и завели в тюремную камеру. Там запрещали даже опираться на стены. Я часами стоял ровно на одном месте. Людей я не видел. Там были только следователи. Трое, которые постоянно задавали вопросы. Точно помню, что один был из Аргентины. Адольфо Перес Эскивель Жертва репрессий

Операция Condor показала, что спецслужбы – это не только разведчики или способ скрытой закулисной борьбы. В умелых руках спецагенты могут стать теми, кто вытащит страну из самого дна и представит ее на вершины, а в руках тиранов – это жесткий инструмент, который умеет только убивать. Когда тираны объединяются и сочетают усилия спецслужб – это становится настоящей фабрикой смерти. Однако, каким бы сильным кто-то не был, всегда найдется сильнее, и еще никому не удалось доказать обратное.