"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум по строительству газопровода "Сила Сибири-2". При этом есть много вопросов к этому документу.

Об этом на ютубе 24 Канала рассказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов, заметив, что деталей по проекту "Сила Сибири-2" на самом деле не слишком много. Все это похоже на очередную ложь.

Что не так с "Силой Сибири-2"?

Как отметил Милов, информацию о "Силе Сибири-2" обнародовал глава Газпрома Алексей Миллер. Их неоднократно ловили на лжи.

Первый раз они солгали о проекте еще в 2015 году. Тогда говорили, что подписали с Китаем основные условия поставки газа по этому маршруту, который соединяет газодобывающие районы в западной Сибири с Китаем. Тогда глава китайской CNPC сказал, что они ничего не подписывали. А он сам узнал об этом из прессы,

– сказал Милов.

Сейчас есть все признаки того, что этот меморандум – обычная бумажка. К примеру, в списке документов, который обнародовали по итогам визита диктатора Путина в Китай, есть общее соглашение о стратегическом партнерстве между Газпромом и CNPC. Однако там ничего конкретного, об условиях поставки газа и так далее.

Кроме того, в Газпроме говорили, что коммерческие переговоры будут продолжаться, а договоренности по цене поставки – нет.

Вероятнее всего, Китай позволил России сохранить лицо. Кремлю важен пиар. Поэтому и там организовали такой меморандум. Когда в 2014 году подписали реальный контракт по "Силе Сибири", то там сразу объявили условия и цену, а Китай это подтвердил,

– подчеркнул Милов.

Что известно о "Силе Сибири-2"?