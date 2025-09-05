Россия заявила о подписании соглашения с Китаем по строительству "Силы Сибири-2", но есть нюансы
- "Газпром" и CNPC подписали меморандум по "Силе Сибири-2". Странно, что деталей сделки до сих пор не обнародовали.
- Бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов объяснил, почему этот меморандум может оказаться обычной бумажкой.
"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум по строительству газопровода "Сила Сибири-2". При этом есть много вопросов к этому документу.
Об этом на ютубе 24 Канала рассказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов, заметив, что деталей по проекту "Сила Сибири-2" на самом деле не слишком много. Все это похоже на очередную ложь.
Что не так с "Силой Сибири-2"?
Как отметил Милов, информацию о "Силе Сибири-2" обнародовал глава Газпрома Алексей Миллер. Их неоднократно ловили на лжи.
Первый раз они солгали о проекте еще в 2015 году. Тогда говорили, что подписали с Китаем основные условия поставки газа по этому маршруту, который соединяет газодобывающие районы в западной Сибири с Китаем. Тогда глава китайской CNPC сказал, что они ничего не подписывали. А он сам узнал об этом из прессы,
– сказал Милов.
Сейчас есть все признаки того, что этот меморандум – обычная бумажка. К примеру, в списке документов, который обнародовали по итогам визита диктатора Путина в Китай, есть общее соглашение о стратегическом партнерстве между Газпромом и CNPC. Однако там ничего конкретного, об условиях поставки газа и так далее.
Кроме того, в Газпроме говорили, что коммерческие переговоры будут продолжаться, а договоренности по цене поставки – нет.
Вероятнее всего, Китай позволил России сохранить лицо. Кремлю важен пиар. Поэтому и там организовали такой меморандум. Когда в 2014 году подписали реальный контракт по "Силе Сибири", то там сразу объявили условия и цену, а Китай это подтвердил,
– подчеркнул Милов.
Что известно о "Силе Сибири-2"?
- "Сила Сибири-2" – газопровод, который должен проходить из западных месторождений Сибири на территорию Китая через Монголию. Его протяженность – 6700 километров. Россия хочет поставлять до 50 миллиардов кубометров газа в год в течение 30 лет.
- Проект обсуждается уже около 10 лет. Однако до реализации так и не дошло. Между Россией и Китаем есть разногласия по ценам и условиям владения. Пекин не хочет платить за строительство этого проекта.
- Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что Китай хочет, чтобы Россия поставляла ему газ по внутрироссийским ценам. Они вдвое ниже мировых.