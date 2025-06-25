Почему Китай хочет поставлять газ по трубопроводу

Конфликт между Ираном и Израилем заставил китайские власти переосмыслить надежность поставок нефти и газа с Ближнего Востока, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как отмечает консалтинговая компания, Китай получает около 30% всего импортируемого газа из Катара и ОАЭ через Ормузский пролив.

Между тем китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы в последние годы активно покупают иранскую нефть.

Угрозы Ирана заблокировать Ормузский пролив, по словам аналитиков, заставили Пекин задуматься над альтернативными путями поставок газа, даже если вероятность этого низкая.

Важно! Российские пропагандисты уже заговорили о возрождении проекта "Сила Сибири-2", который позволит поставлять газ в Китай по трубопроводу. Ожидается, что Россия попытается снова обратить на него внимание во время визита Путина к Си Цзиньпиню в сентябре.

Почему "завис" проект "Сила Сибири-2"

Газопровод "Сила Сибири-2" является продолжением трубопровода "Сила Сибири", который открыли в 2019 году. Этот проект очень интересует Россию, которая потеряла европейский рынок после вторжения в Украину. Однако Пекин откладывал его реализацию.

Проект газопровода столкнулся с трудностями из-за разногласий стран по ценам и условиям владения.

Также Китай беспокоила чрезмерная зависимость от российских энергоносителей.

В результате переговоры по проекту "Сила Сибири-2" затянулись на годы, хотя в Кремле и продолжали заявлять, что его реализация неизбежна.

Сейчас, по оценкам аналитиков, если проект возродят, строительство газопровода продлится не менее 5 лет.

Стоит знать! По данным издания, Китай хочет укрепить отношения с Россией на фоне попыток США вбить клин между Москвой и Пекином. И возрождение "Силы Сибири-2" может в этом помочь.