Маргарита Симоньян вернулась в парике и с новой волной кремлевской пропаганды
- Маргарита Симоньян вернулась на российские телеэкраны после химиотерапии и начала агрессивно высказываться об Украине, повторяя фейковые тезисы российской пропаганды.
- Она ранее сообщала об операции, не уточняя диагноз, но позже подтвердила рак.
Пропагандистка Маргарита Симоньян вернулась на российские телеэкраны. После химиотерапии ее заметили в парике.
В первом эфире после возвращения она начала агрессивно высказываться об Украине. Об этом передает 24 Канал со ссылкой на пропагандистскую программу "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Что говорила пропагандистка после возвращения?
В своих высказываниях Маргарита Симоньян заявила, что Украина якобы могла бы избежать оккупации, "если бы в Киеве сами не напортачили".
Она повторила фейковые тезисы о "русской земле", "уважение к русскоязычным" и "памятники", которые российская пропаганда использует для оправдания агрессии.
Если бы они этого не делали, мы бы не возвращали и не вернули бы никогда эту российскую землю. Но если бы там все было нормально, уважали бы наших соплеменников, русских людей,
– сказала пропагандистка.
Что известно о болезни Симоньян?
- В начале сентября, в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" 45-летняя пропагандистка заявила, что ей предстоит операция, указав рукой на левую сторону груди. Однако она не уточнила, какую именно болезнь диагностировали врачи.
- Впоследствии она подтвердила, что ей диагностировали рак.
- Муж Симоньян, российский режиссер и пропагандист Тигран Кеосаян, умер 26 сентября. В течение последних месяцев россиянин находился в коме и пережил клиническую смерть.