Курщина, Черное море и игры Лукашенко: последнее и самое важное о ситуации на фронте

На Курском операционном направлении командование противника продолжает попытки остановить продвижение подразделений ВСУ. С этой целью в состав группировки "Курск" россияне ввели дополнительные силы и средства.

Россияне стягивают дополнительные войска на Курщину

В направлении на Коренево фиксируется еще один полк из состава 106-й воздушно-десантной дивизии. А возле Большого Солдатского в бой ввели подразделения 30-го мотострелкового полка из состава 72-й мотострелковой дивизии.

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Таким образом, общая численность уже сосредоточенных и развернутых подразделений ВС России и других силовых ведомств России, уровня "батальон – отдельная рота" в составе группировки "Курск" достигла отметки в 62 подразделения, общей численностью личного состава в 35,5 тысяч бойцов.

Россияне также проводят активные мероприятия по развертыванию группировки "Курск" в двухэшелонный боевой порядок. По крайней мере, на наиболее важных и ключевых направлениях и обустройству батальонных районов обороны. В первую очередь это касается коммуникаций и прилегающих к ним участков местности: дорога Суджа – Курск (Р-200), дорога Суджа – Рыльск.

Итак, можем констатировать, что недостаток собственных сил и средств УВ "Север" для организации и ведения интенсивных и масштабных боевых действий на Курском операционном направлении, противник компенсирует дополнительной перегруппировкой на это направление подразделений и частей из состава высокомобильной части своего войска, а именно подразделений воздушно-десантных войск и морской пехоты.

Сейчас в составе группировки "Курск" уже фиксируются части и подразделения из состава:

810 отдельной бригады морской пехоты;

155 отдельной бригады морской пехоты;

106 воздушно-десантной дивизии;

7 десантно-штурмовой дивизии;

11 и 83 отдельных десантно-штурмовых бригад.

Лукашенко играет в войну

Военно-политическое руководство Беларуси продолжает играть в войну по требованию Кремля. В составе основной дальнобойной части сухопутных войск сформировано и уже развернуто еще одно подразделение – 79 отдельный реактивный артиллерийский дивизион в составе 4 – 6 боевых машин 301-мм реактивной системы залпового огня типа В-300БМ "Полонез-М".

Поэтому общее количество дивизионов в этой бригаде достигло отметки 4 дивизиона, из которых 2 – на 300-мм РСЗО типа 9К58 "Смерч", а еще 2 – на 301-мм РСЗО типа В-200БМ\В-300БМ "Полонез"\"Полонез-М".

Немного для понимания – РСЗО "Полонез" изначально была китайской ракетой типа "А-200", "А-300" из состава комплекса GATSS, адаптированная на белорусском шасси типа МЗКТ-7930 "Астролог" в виде МПУ В-200БМ. Летали они примерно на 180 – 200 километров. Для армии Беларуси на то время это было вполне приемлемо.

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Однако, Лукашенко решил вскоре стать "важным", к чему его так ненавязчиво подталкивали китайцы, а потому подумал, что этого мало. Поэтому политик отдал приказ модернизировать "Полонез" и увеличить "длинную руку" белорусского войска. Так, появился "Полонез-М" В-300БМ.

Утверждается, что в этой РСЗО, вместо китайских ракет, применяются белорусские ракеты типа В-200 и В-300, которые летают уже на 300 километров. Хотя количество их на одной МПУ осталось неизменным – 8 единиц.

Предполагается, что это некий аналог украинской "Ольхи" или американских М142, или М270 с управляемыми дальнобойными ракетами. Белорусы утверждают, что ракеты эти имеют комбинированную систему наведения и отклоняются от цели не более чем на 30 – 50 метров по кругу.

Как оно есть на самом деле, никто не знает, потому что белорусы настоящие результаты испытания этого РСЗО\ОТРК тщательно скрывают. Публично Минск утверждает, что "реальные тактико-технические характеристики комплекса полностью соответствуют заявленным".

Сейчас этот ОТРК находится на вооружении Беларуси в тех же двух дивизионах, о которых я писал выше.

Еще один дивизионный комплект (на 6 МПУ) типа В-200БМ "Полонез", вероятно, находится на вооружении армии Азербайджана. Были слухи, что именно им в свое время азербайджанцы ударили по Степанакерту, во время последней войны за Карабах.

И вот теперь Лукашенко притянул это оружие под нашу границу в район авиабазы Зябровка в Гомельской области на Черниговском направлении. Расстояние до нашей границы – около 20 километров.

Насколько я понимаю, эта байда должна нас "сильно напугать" и в случае необходимости заменить российские "Искандер-М" на этом направлении.

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Южная операционная зона

Сейчас на Приднепровском операционном направлении продолжаются интенсивные боевые действия на островах в дельте реки Днепр. Фиксируется участие в этих боях подразделений противника из состава:

144 отдельной мотострелковой бригады;

205 ОМСБр;

337 десантно-штурмового полка 104 десантно-штурмовой дивизии;

28 мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии;

126 отдельной бригады береговой обороны;

61 отдельной бригады морской пехоты.

Смысл этих боев сводится к стремлению тотально вытеснить наши подразделения на правый берег реки и получить возможность полностью контролировать основное русло Днепра на всей протяженности его дельты.

В связи с этим, смелые предположения о подготовке одной из сторон какого-то масштабного форсирования Днепра в ту или иную сторону – явно неуместны. Как по мне, ни одна из сторон к этому пока не готова.

Как российский флот прячется от ВСУ

Судя по всему, командование российского Черноморского флота решило пока что ограничить использование своего корабельного состава для нанесения ударов крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр" исключительно подводными силами. Для осуществления возможных боевых пусков обустроили соответствующий позиционный район в 15 – 20 милях от Мысхако.

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Недавно в этом районе фиксировалась маневрирующая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Великий Новгород". Очевидно, такое решение продиктовано тем, что ДЭПЛ сложнее и дольше обнаруживать чем надводный боевой корабль. Соответственно, вероятность нанесения опережающего удара украинским надводным\подводным безэкипажным скоростным катером-брандером непосредственно в море значительно меньше.

Очевидно, метод применения российских ГЭПЛ для боевых пусков будет заключаться в том, чтобы скрытно выйти из базы, прийти в район, запустить "Калибр" и снова быстренько забежать в базу, пока не обнаружили и не запустили брандер на перехват.