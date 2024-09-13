Кто будет решать результаты выборов в США

Накануне дебатов я позволил себе дать две рекомендации госпоже вице-президенту США:

постараться дистанцироваться от действующего президента Байдена;

максимально продемонстрировать пропутинскую предательскую линию Трампа в украинском вопросе.

Читайте также Война в Украине все больше напоминает Первую мировую

Видимо, в том же ключе работал и ее предвыборный штаб, и ее оппонент. Слова "моя фамилия Гаррис, а не Байден" звучали рефреном дебатов, поскольку Дональд Трамп снова и снова давал им повод.

Но наиболее выдающуюся работу проделал Трамп в реализации второй моей рекомендации. Харрис не понадобилось даже приводить ни одной цитаты из Трампа. Все путинское дерьмо (включая Орбана), которым годами был напичкан Трамп, вываливалось из него наружу в прямом эфире огромными пластами.

Кандидат в президенты США (и бывший президент США) не постеснялся даже лично принять участие в ядерном шантаже США. Он обвинял Джо Байдена в том, что тот своей "безудержной поддержкой Украины поставил мир на грань ядерной войны".

Почему это так важно для кандидата Харрис?

Основные массы избирателей уже определились в своих предпочтениях. Исход выборов будут решать те, что колеблются. За их голоса придется бороться двум претендентам. На текущих выборах обозначился новый кластер ситуаций таких избирателей – проукраинские республиканцы.

Те, кто на праймериз голосовали за Никки Хейли, те, кто предлагают Конгрессу "План победы Украины" (Маккол, Роджер, Тернер) и требуют у Администрации немедленно снять все ограничения на удары американским оружием вглубь России и предоставить Украине самолеты с натовскими экипажами.

Путь к победе Харрис

Неформальный лидер проукраинского двухпартийного большинства в Конгрессе – председатель комитета Палаты по иностранным делам Майкл Маккол обратился к Белому Дому с официальным письмом: "Пока Россия ведет свою жестокую, полномасштабную агрессивную войну, ей нельзя предоставлять передышку, после которой она сможет безнаказанно совершать военные преступления против Украины".

Большего разнообразия с позицией официального республиканского кандидата трудно представить. Вот за голоса таких республиканцев Харрис и следует бороться.

Заметьте Не только ракеты: Иран мог передать России важную информацию

Майкл Маккол рассказал нам накануне дебатов, что он уже провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном и тот обещал ему, что во время своего визита в Киев 11 сентября он объявит о снятии ограничений на удары в глубь России. Но что-то помешало Блинкену выполнить свое обещание конгрессменам, и он снова попросил отсрочки до своего возвращения в Вашингтон и доклада Байдену.

Ближайшие дни в Вашингтоне решающие не только для результатов американских выборов, но и для продолжающейся в мире четвертой мировой войны. Если дедушка Байден снова промямлит что-то о недопустимости эскалации конфликта, то чем он тогда отличается от ядерного шантажиста Трампа, и зачем тогда Харрис разоблачала в ходе дебатов предательскую позицию по Украине своего оппонента?

Тогда им обоим остается лишь дружно поцеловать Трампу задницу и отдать ему ключи от Белого Дома.

В ходе дебатов Харрис доказала, что она способна победить на выборах 5 ноября. Путь к этой победе – голоса проукраинских республиканцев. Маккол очень четко выразил их позицию. Если дедушка Байден мешает Харрис принять предлагаемый Макколом "План победы Украины", значит, теневое политбюро Демократической партии должно помочь дедушке принять еще одно непростое решение – уйти в отставку.