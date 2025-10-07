Ситуация на Краматорском направлении остается динамичной, иногда сложной, но полностью контролируемой Силами обороны. Враг пытается использовать последние теплые сухие дни и хоть как-то прорваться в переднюю линию обороны ВСУ, но ему это не удается.

Российские оккупанты продолжают терроризировать местных жителей и постоянно наносят удары FPV-дронами. Об этом в эфире 24 Канала рассказала пресс-офицер подразделения "Феникс" Александра Кондратюк.

"Россияне, как и всегда, продолжают свою аморальную тактику террора относительно местного населения. Постоянно под ударами FPV-дронов. В частности, населенные пункты Константиновка, Алексеево-Дружковка и Дружковка. Города Краматорск и Славянск страдают больше от более мощных БПЛА – "Шахедов", "Гербер", "Молния", – сообщила она.

Враг терроризирует гражданских

Александра Кондратюк отметила, что россияне постоянно применяют свою тактику террора на прифронтовых территориях. В частности, прекрасный город Константиновка сейчас имеет очень ужасный вид из-за постоянных ударов врага.

Насколько нам известно, там еще остаются местные жители, которые по тем или иным причинам не желают уехать. Они абсолютно изолированы от определенных условий комфорта. В частности, света, воды, газа. Потому что враг постоянно наносит удары. Это и тяжелая авиация, и постоянные налеты FPV-дронов,

– сказала пресс-офицерка.

Также Алексеево-Дружковка и Дружковка сейчас страдают от ударов FPV-дронов. С 6 октября там введен комендантский час с 15:00 до 11:00 следующего дня. Местные власти призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться. Кроме того, по Краматорску и Славянску оккупанты наносят массированные удары "Шахедами", КАБами.

