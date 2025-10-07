Россияне пытаются использовать последние теплые дни: в подразделении "Феникс" описали тактику террора
- Российские силы продолжают терроризировать местное население на Краматорском направлении, нанося удары FPV-дронами и другими БПЛА, такими как "Шахеды".
- Местные власти в городах, которые подвергаются обстрелам, призывает жителей эвакуироваться и вводят комендантский час для повышения безопасности.
Ситуация на Краматорском направлении остается динамичной, иногда сложной, но полностью контролируемой Силами обороны. Враг пытается использовать последние теплые сухие дни и хоть как-то прорваться в переднюю линию обороны ВСУ, но ему это не удается.
Российские оккупанты продолжают терроризировать местных жителей и постоянно наносят удары FPV-дронами. Об этом в эфире 24 Канала рассказала пресс-офицер подразделения "Феникс" Александра Кондратюк.
"Россияне, как и всегда, продолжают свою аморальную тактику террора относительно местного населения. Постоянно под ударами FPV-дронов. В частности, населенные пункты Константиновка, Алексеево-Дружковка и Дружковка. Города Краматорск и Славянск страдают больше от более мощных БПЛА – "Шахедов", "Гербер", "Молния", – сообщила она.
Враг терроризирует гражданских
Александра Кондратюк отметила, что россияне постоянно применяют свою тактику террора на прифронтовых территориях. В частности, прекрасный город Константиновка сейчас имеет очень ужасный вид из-за постоянных ударов врага.
Насколько нам известно, там еще остаются местные жители, которые по тем или иным причинам не желают уехать. Они абсолютно изолированы от определенных условий комфорта. В частности, света, воды, газа. Потому что враг постоянно наносит удары. Это и тяжелая авиация, и постоянные налеты FPV-дронов,
– сказала пресс-офицерка.
Также Алексеево-Дружковка и Дружковка сейчас страдают от ударов FPV-дронов. С 6 октября там введен комендантский час с 15:00 до 11:00 следующего дня. Местные власти призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться. Кроме того, по Краматорску и Славянску оккупанты наносят массированные удары "Шахедами", КАБами.
Ситуация на фронте: последние новости
В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение 6 октября на фронте произошло 193 боевых столкновения. Враг нанес по позициям украинских подразделений 2 ракетных и 66 авиационных ударов, применив 3 ракеты и 143 управляемые бомбы. Российские войска атаковали Украину, использовав 5 301 дрон-камикадзе и осуществив 4 523 обстрела, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по семи районам сосредоточения личного состава, трех артиллерийских системах, пункту управления беспилотниками, командному пункту и еще двум важным объектам россиян.
В Институте изучения войны отметили, что российские войска достигли определенных успехов в районах Великого Бурлука и Купянска на Харьковщине, а также вблизи Северска, Доброполья и Покровска в Донецкой области. В то же время украинские силы продвинулись на севере Сумщины, в районах Доброполья и Лимана в Донецкой области и возле Великомихайловки на Днепропетровщине.