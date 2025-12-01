У России есть продвижение и наступательные действия, – Зеленский оценил результаты врага на фронте

Россия продолжает наступления на фронте в Украине. Однако в последнее время вражеские штурмы не дали никакого результата противнику.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с медиа после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном, передает 24 Канал.

Смотрите также Тысячи атак, почти половина из которых – на Запорожье: сколько территорий оккупировала Россия в ноябре

Что сказал Зеленский о фронте?

Россия наступает на нескольких направлениях фронта, однако все недавние операции были для нее безрезультатными. По словам Владимира Зеленского, сложные бои продолжаются в районе Покровска и на других участках, где оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону.

Безусловно у России есть продвижение, безусловно в России есть несколько наступательных действий и операций. Ни одна из этих операций успешной не была,

– убеждает лидер Украины.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Силы обороны Украины имеют больше результатов на Купянском направлении, что на Харьковщине. Он опроверг российские заявления о якобы захвате Купянска и добавил, что украинские защитники почти полностью зачистили город.

"Вопрос не в том, что они (россияне – 24 Канал) могут продвинуться, а в том, что они не хотят останавливаться", – резюмировал Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что октябрь 2025 года стал для России месяцем наибольших потерь за последние почти 4 года. По его словам, данные свидетельствуют о ликвидации 25,5 тысяч российских военных.

Ситуация на фронте за ноябрь